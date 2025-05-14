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Спасатели ищут в реке в Тбилиси трех человек

Спасатели ищут в реке в Тбилиси трех человек

Sputnik Грузия

Поиски пассажиров автомобиля продолжаются в беспрерывном режиме, к спасательной операции подключились водолазы 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T11:09+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Трех пассажиров легкового автомобиля, упавшего в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси, спасатели ищут почти 10 часов, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным СМИ, минувшей ночью автомобиль марки Ford Fusion протаранил бетонное ограждение и упал в воду в результате удара сзади. В машине находилось четыре человека. Спасателям удалось найти одного человека, он находится в больнице. По информации МВД Грузии, на время поисков пассажиров автомобиля уровень воды в Мтквари снизят. МВД призвало жителей проявлять осторожность и воздерживаться от передвижения вблизи русла реки у "Ортачала ГЭС".В ведомстве отметили, что поиски пассажиров автомобиля продолжаются в беспрерывном режиме, к спасательной операции подключились водолазы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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