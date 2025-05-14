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Спасатели ищут в реке в Тбилиси трех человек
Спасатели ищут в реке в Тбилиси трех человек
Sputnik Грузия
Поиски пассажиров автомобиля продолжаются в беспрерывном режиме, к спасательной операции подключились водолазы 14.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-14T11:09+0400
2025-05-14T11:09+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Трех пассажиров легкового автомобиля, упавшего в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси, спасатели ищут почти 10 часов, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным СМИ, минувшей ночью автомобиль марки Ford Fusion протаранил бетонное ограждение и упал в воду в результате удара сзади. В машине находилось четыре человека. Спасателям удалось найти одного человека, он находится в больнице. По информации МВД Грузии, на время поисков пассажиров автомобиля уровень воды в Мтквари снизят. МВД призвало жителей проявлять осторожность и воздерживаться от передвижения вблизи русла реки у "Ортачала ГЭС".В ведомстве отметили, что поиски пассажиров автомобиля продолжаются в беспрерывном режиме, к спасательной операции подключились водолазы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Спасатели ищут в реке в Тбилиси трех человек
11:09 14.05.2025 (обновлено: 11:52 14.05.2025)
Поиски пассажиров автомобиля продолжаются в беспрерывном режиме, к спасательной операции подключились водолазы
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Трех пассажиров легкового автомобиля, упавшего в реку Мтквари (Кура) в Тбилиси, спасатели ищут почти 10 часов, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, минувшей ночью автомобиль марки Ford Fusion протаранил бетонное ограждение и упал в воду в результате удара сзади. В машине находилось четыре человека. Спасателям удалось найти одного человека, он находится в больнице.
По информации МВД Грузии, на время поисков пассажиров автомобиля уровень воды в Мтквари снизят.
"Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что в рамках проводимых спасательных работ на реке Мтквари планируется снизить уровень воды в русле реки до естественного уровня", – сообщило ведомство.
МВД призвало жителей проявлять осторожность и воздерживаться от передвижения вблизи русла реки у "Ортачала ГЭС".
В ведомстве отметили, что поиски пассажиров автомобиля продолжаются в беспрерывном режиме, к спасательной операции подключились водолазы.