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Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа почти на день

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа почти на день

Sputnik Грузия

Газоснабжение будет восстановлено с 15:00 до 21:00 поэтапно 14.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-14T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Ремонт газопровода станет причиной отключения газоснабжения у 7,7 тысячи семей в Тбилиси, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy. По данным компании, в четверг, 15 мая с 09:00 до 15:00 без газа останется часть района Исани. Газ не будет подаваться не только в жилые дома и квартиры, но и в торговые объекты, и объекты питания в этом районе. Также без газа останутся отели, медицинские учреждения и школы. Газоснабжение будет восстановлено с 15:00 до 21:00 поэтапно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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