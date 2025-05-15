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Танец громовых раскатов в небе над Пекином – фото
Танец громовых раскатов в небе над Пекином – фото
Sputnik Грузия
Пекин в начале этой недели попал под власть непогоды. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки грозы в небе над китайской столицей 15.05.2025, Sputnik Грузия
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Сильные ливни с грозами и штормовым ветром обрушились на некоторые районы Китая в середине мая. Непогода в начале этой неделе настигла и столицу Китая. Ливни начались в Пекине в минувший вторник, а сегодня к штормовому ветру и дождям в городе прошел сильный град.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, погода, пекин, китай
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, погода, пекин, китай

Танец громовых раскатов в небе над Пекином – фото

14:15 15.05.2025 (обновлено: 15:36 15.05.2025)
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Пекин в начале этой недели попал под власть непогоды. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки грозы в небе над китайской столицей
Сильные ливни с грозами и штормовым ветром обрушились на некоторые районы Китая в середине мая.
Непогода в начале этой неделе настигла и столицу Китая. Ливни начались в Пекине в минувший вторник, а сегодня к штормовому ветру и дождям в городе прошел сильный град.
© Getty Images / VCG/Yang Jun

Молнии во время грозы в Пекине

Молнии во время грозы в Пекине - Sputnik Грузия
1/6
© Getty Images / VCG/Yang Jun

Молнии во время грозы в Пекине

© Getty Images / VCG

Молнии во время грозы в Пекине

Молнии во время грозы в Пекине - Sputnik Грузия
2/6
© Getty Images / VCG

Молнии во время грозы в Пекине

© Getty Images / VCG/Yang Jun

Молнии во время грозы в Пекине

Молнии во время грозы в Пекине - Sputnik Грузия
3/6
© Getty Images / VCG/Yang Jun

Молнии во время грозы в Пекине

© Getty Images / VCG

Молнии во время грозы в Пекине

Молнии во время грозы в Пекине - Sputnik Грузия
4/6
© Getty Images / VCG

Молнии во время грозы в Пекине

© Getty Images / VCG/Hu Zhichao

Молнии во время грозы в Пекине

Молнии во время грозы в Пекине - Sputnik Грузия
5/6
© Getty Images / VCG/Hu Zhichao

Молнии во время грозы в Пекине

© Getty Images / VCG/Yang Jun

Молнии во время грозы в Пекине

Молнии во время грозы в Пекине - Sputnik Грузия
6/6
© Getty Images / VCG/Yang Jun

Молнии во время грозы в Пекине

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