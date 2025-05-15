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Танец громовых раскатов в небе над Пекином – фото

Танец громовых раскатов в небе над Пекином – фото

Sputnik Грузия

Пекин в начале этой недели попал под власть непогоды. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки грозы в небе над китайской столицей 15.05.2025, Sputnik Грузия

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Сильные ливни с грозами и штормовым ветром обрушились на некоторые районы Китая в середине мая. Непогода в начале этой неделе настигла и столицу Китая. Ливни начались в Пекине в минувший вторник, а сегодня к штормовому ветру и дождям в городе прошел сильный град.

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