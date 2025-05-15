Танец громовых раскатов в небе над Пекином – фото
14:15 15.05.2025 (обновлено: 15:36 15.05.2025)
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Пекин в начале этой недели попал под власть непогоды. Смотрите в фотоленте Sputnik завораживающие снимки грозы в небе над китайской столицей
Сильные ливни с грозами и штормовым ветром обрушились на некоторые районы Китая в середине мая.
Непогода в начале этой неделе настигла и столицу Китая. Ливни начались в Пекине в минувший вторник, а сегодня к штормовому ветру и дождям в городе прошел сильный град.
© Getty Images / VCG/Yang Jun
Молнии во время грозы в Пекине
1/6
© Getty Images / VCG/Yang Jun
Молнии во время грозы в Пекине
© Getty Images / VCG
Молнии во время грозы в Пекине
2/6
© Getty Images / VCG
Молнии во время грозы в Пекине
© Getty Images / VCG/Yang Jun
Молнии во время грозы в Пекине
3/6
© Getty Images / VCG/Yang Jun
Молнии во время грозы в Пекине
© Getty Images / VCG
Молнии во время грозы в Пекине
4/6
© Getty Images / VCG
Молнии во время грозы в Пекине
© Getty Images / VCG/Hu Zhichao
Молнии во время грозы в Пекине
5/6
© Getty Images / VCG/Hu Zhichao
Молнии во время грозы в Пекине
© Getty Images / VCG/Yang Jun
Молнии во время грозы в Пекине
6/6
© Getty Images / VCG/Yang Jun
Молнии во время грозы в Пекине