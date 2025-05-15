Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам
© photo: Sputnik / StringerТбилиси без машин: каким мы его запомним
© photo: Sputnik / Stringer
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Сертификация автовокзалов производится в рамках реформы междугородних перевозок
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Автовокзалы Грузии с 1 июня обязаны получить сертификаты для продолжения работы, согласно которым на автовокзалах будут установлены электронные табло и специальные платформы для посадки, а также внедрена система покупки электронных билетов.
Сертификация автовокзалов производится в рамках реформы междугородних перевозок, которая находится в стране в активной фазе.
"Грузинской реальности система электронной покупки билетов была чужда, она есть только у индивидуальных перевозчиков. По нашей информации, Агентство наземного транспорта создает единую платформу по продаже электронных билетов, с которой мы полностью сотрудничаем. Также будут электронные табло, как в аэропортах, которые будут показывать прибытие, отправление и задержку транспорта. Все нововведения адаптируют к безопасности и комфорту пассажиров", – заявил представитель крупнейшей сети автовокзалов "Окриба" Паата Квавадзе.
С 1 марта 2025 года вступил в силу регламент, согласно которому водители должны получить разрешение на автомобильную пассажирскую перевозку.
В этот же период вступил в силу регламент, согласно которому водители, занимающиеся пассажирскими перевозками, обязаны проходить периодический медицинский осмотр и проверку на наркотики.
После вступления в силу сертификатов, автовокзалы будут делиться на три класса:
С автовокзалов первого класса будут осуществляться международные рейсы и/или междугородние и районные пассажирские перевозки;
С автовокзалов второго класса – внутренние перевозки, а международные – возможны только при отсутствии вокзала первого класса;
Третий класс вокзала позволяет осуществлять перевозки внутри района, а междугородние и международные рейсы возможны только при отсутствии вокзалов первого и второго класса или их недостаточной пропускной способности.
Весь междугородний транспорт в стране будет ездить только от автовокзала до автовокзала, а регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.