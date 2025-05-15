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Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам

Автовокзалы Грузии с 1 июня будут работать по новым правилам

Sputnik Грузия

Сертификация автовокзалов производится в рамках реформы междугородних перевозок 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T09:48+0400

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2025-05-15T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Автовокзалы Грузии с 1 июня обязаны получить сертификаты для продолжения работы, согласно которым на автовокзалах будут установлены электронные табло и специальные платформы для посадки, а также внедрена система покупки электронных билетов. Сертификация автовокзалов производится в рамках реформы междугородних перевозок, которая находится в стране в активной фазе. С 1 марта 2025 года вступил в силу регламент, согласно которому водители должны получить разрешение на автомобильную пассажирскую перевозку. В этот же период вступил в силу регламент, согласно которому водители, занимающиеся пассажирскими перевозками, обязаны проходить периодический медицинский осмотр и проверку на наркотики. После вступления в силу сертификатов, автовокзалы будут делиться на три класса: Весь междугородний транспорт в стране будет ездить только от автовокзала до автовокзала, а регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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