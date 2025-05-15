https://sputnik-georgia.ru/20250515/bezrabotitsa-v-gruzii-sokratilas-v-2024-godu--dannye-statistiki-293383462.html

Безработица в Грузии сократилась в 2024 году – данные статистики

Безработица в Грузии сократилась в 2024 году – данные статистики

Sputnik Грузия

По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T23:06+0400

2025-05-15T23:06+0400

2025-05-15T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2024 году составил 13,9%, что на 2,5 процентного пункта меньше показателя за 2023 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В 2023 году уровень безработицы составлял 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 – 20,6%. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. В 2024 году безработица в городских поселениях снизилась на 3,2 процентных пункта, а в сельских поселениях – на 1,4 процентного пункта и составила 14,4 и 13,3% соответственно. По сравнению с предыдущим годом уровень безработицы в 2024 году больше всего снизился в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Квемо Картли и Самцхе-Джавахети. В 2024 году уровень безработицы самый высокий в возрастной группе 15-19 лет (36,3%), и самый низкий традиционно в возрастной группе 65+ (4,2%), основной причиной чего является низкий уровень активности в соответствующей возрастной группе. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в 2024 года составил 54,8% – на 1,5 процентного пункта выше по сравнению с 2023 годом. "Уровень активности, по сравнению с прошлым годом, повысился в городских поселениях на 1,6 процентного пункта, а в сельских поселениях – на 1,4 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,6 процентного пункта и составил 47,1%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в прошлом году составила 68,5%, что на 0,5 процентного пункта ниже уровня 2023 года. Доля самозанятых составила 31,5%, когда в 2023 году было 31%. В 2024 году по сравнению с предыдущим годом уровень занятости вырос среди женщин на 2,8 процентных пункта, а среди мужчин на 2,3 процентных пункта, и составил 39,9% и 55,6% соответственно. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 44,9%, а у мужчин – 66,2%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,8 процентного пункта, а мужчин – на 1,1 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, общество, безработица, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика