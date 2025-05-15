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Главы МИД Грузии и Венгрии обсудили предстоящий саммит в Будапеште

Главы МИД Грузии и Венгрии обсудили предстоящий саммит в Будапеште

Sputnik Грузия

На встрече была подтверждена решительная поддержка Венгрии интеграции Грузии в Европейский Союз 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Важность межправительственного саммита Грузия-Венгрия, который пройдет в Будапеште 11-12 июня, обсудили на встрече главы МИД двух стран Мака Бочоришвили и Петер Сийярто, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Встреча состоялась в Люксембурге в рамках министерской встречи Совета Европы. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних стратегических отношений и плодотворного сотрудничества в различных областях. Особое внимание было уделено сотрудничеству двух стран в сфере торговли и экономики, энергетики и черноморского сообщения. На встрече была подтверждена решительная поддержка Венгрии интеграции Грузии в Европейский Союз. Для содействия этому процессу была выражена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Венгрией как на политическом, так и на экспертном уровнях. В ходе беседы стороны обсудили проблемы в регионе и ситуацию на оккупированных территориях Грузии. В завершение встречи стороны договорились об укреплении скоординированного сотрудничества и партнерства. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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