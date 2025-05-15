https://sputnik-georgia.ru/20250515/gruziya-17-maya-otmetit-den-svyatosti-semi-kak-proydet-prazdnik-293319834.html

Грузия 17 мая отметит День святости семьи: как пройдет праздник?

Грузия 17 мая отметит День святости семьи: как пройдет праздник?

Sputnik Грузия

День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым 15.05.2025, Sputnik Грузия

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грузия

религия

илия второй

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Молебен состоится в честь Дня святости семьи в тбилисском соборе Кашвети 17 мая в 14:00, после чего начнется торжественное шествие по направлению к собору Святой Троицы, заявили в Патриархии Грузии.День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". В частности, в субботу, 17 мая, в 13:00 духовенство и прихожане Мцхета-Тбилисской епархии, в том числе из Рустави, соберутся в кафедральном соборе Святого Георгия (Кашвети), где в 14:00 состоится молебен, и начнется торжественное шествие к собору Святой Троицы.День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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