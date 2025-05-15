https://sputnik-georgia.ru/20250515/gruziya-17-maya-otmetit-den-svyatosti-semi-kak-proydet-prazdnik-293319834.html
Грузия 17 мая отметит День святости семьи: как пройдет праздник?
Грузия 17 мая отметит День святости семьи: как пройдет праздник?
Sputnik Грузия
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T10:51+0400
2025-05-15T10:51+0400
2025-05-15T11:11+0400
грузия
религия
илия второй
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287964294_0:99:1280:820_1920x0_80_0_0_3bd1c3a773a763f0f981e47b3c7ae6b5.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Молебен состоится в честь Дня святости семьи в тбилисском соборе Кашвети 17 мая в 14:00, после чего начнется торжественное шествие по направлению к собору Святой Троицы, заявили в Патриархии Грузии.День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". В частности, в субботу, 17 мая, в 13:00 духовенство и прихожане Мцхета-Тбилисской епархии, в том числе из Рустави, соберутся в кафедральном соборе Святого Георгия (Кашвети), где в 14:00 состоится молебен, и начнется торжественное шествие к собору Святой Троицы.День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287964294_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec6162a20f27f668d4e280e71a360d63.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, религия , илия второй
грузия, религия , илия второй
Грузия 17 мая отметит День святости семьи: как пройдет праздник?
10:51 15.05.2025 (обновлено: 11:11 15.05.2025)
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Молебен состоится в честь Дня святости семьи в тбилисском соборе Кашвети 17 мая в 14:00, после чего начнется торжественное шествие по направлению к собору Святой Троицы, заявили в Патриархии Грузии.
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".
В частности, в субботу, 17 мая, в 13:00 духовенство и прихожане Мцхета-Тбилисской епархии, в том числе из Рустави, соберутся в кафедральном соборе Святого Георгия (Кашвети), где в 14:00 состоится молебен, и начнется торжественное шествие к собору Святой Троицы.
"Настоятелем церквей было дано благословение Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио (Муджири) присоединиться к молитвенному шествию вместе с прихожанами", – говорится в сообщении Патриархии.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.
* Экстремистская организация, запрещенная в России