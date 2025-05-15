https://sputnik-georgia.ru/20250515/match-protiv-legend-barselony-budet-zrelischnym-i-interesnym---kaladze-293382770.html

Матч против легенд "Барселоны" будет зрелищным и интересным – Каладзе

Матч против легенд "Барселоны" будет зрелищным и интересным – Каладзе

Sputnik Грузия

Матч пройдет 16 мая в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T21:58+0400

2025-05-15T21:58+0400

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спорт

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

фк "барселона"

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Матч между ветеранами сборной Грузии по футболу и каталонской "Барселоны" будет интересным и зрелищным, заявил мэр Тбилиси, экс-капитан национальной команды Каха Каладзе на пресс-конференции. Матч пройдет 16 мая в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре уже в Тбилиси приехали звезды "Милана". По его словам, приятно, когда в Грузию приезжают команды высокого уровня, а "Барселона" – команда с очень долгой историей и сильными, успешными игроками. "В Грузии очень много людей, которые болеют за эту команду, и такие игры дают им возможность увидеть любимых игроков в своей стране. Насколько мне известно, сегодня вечером к команде присоединится и Роналдиньо", – сказал Каладзе. По его словам, приятно встретить людей, с которыми играл раньше. Перед игрой в официальном фан-шопе FC Barcelona в Тбилиси легенды клуба устроили встречу с грузинскими болельщиками для раздачи автографов. Футбольный матч начнется в 19:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, фк "барселона"