https://sputnik-georgia.ru/20250515/premer-gruzii-primet-uchastie-v-sammite-evropeyskogo-politicheskogo-soyuza-293372452.html

Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического союза

Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического союза

Sputnik Грузия

На саммите Европейского политического союза лидеры обычно проводят встречи в коридорах, сообщил премьер Грузии 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению председателя Европейского совета Антониу Кошты примет участие в саммите Европейского политического союза, который пройдет в Тиране 16 мая. На 6-й конференции ЕПС лидеры 50 стран и главы европейских и международных институтов обсудят вопросы европейской безопасности, экономической и энергетической устойчивости, а также нелегальной миграции. Грузинские власти не запрашивали встреч, но постараются поговорить со всеми на месте, заявил премьер, отметив, что это достаточно насыщенное однодневное мероприятие.По словам премьер-министра, в ходе встреч с лидерами будет озвучено одно главное требование – справедливое отношение к грузинскому народу и грузинскому государству. Саммиты ЕПС проводятся с 2022 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, франция