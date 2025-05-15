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Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического союза
Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического союза
Sputnik Грузия
На саммите Европейского политического союза лидеры обычно проводят встречи в коридорах, сообщил премьер Грузии 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T15:27+0400
2025-05-15T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению председателя Европейского совета Антониу Кошты примет участие в саммите Европейского политического союза, который пройдет в Тиране 16 мая. На 6-й конференции ЕПС лидеры 50 стран и главы европейских и международных институтов обсудят вопросы европейской безопасности, экономической и энергетической устойчивости, а также нелегальной миграции. Грузинские власти не запрашивали встреч, но постараются поговорить со всеми на месте, заявил премьер, отметив, что это достаточно насыщенное однодневное мероприятие.По словам премьер-министра, в ходе встреч с лидерами будет озвучено одно главное требование – справедливое отношение к грузинскому народу и грузинскому государству. Саммиты ЕПС проводятся с 2022 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, франция
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, франция
Премьер Грузии примет участие в саммите Европейского политического союза
На саммите Европейского политического союза лидеры обычно проводят встречи в коридорах, сообщил премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению председателя Европейского совета Антониу Кошты примет участие в саммите Европейского политического союза, который пройдет в Тиране 16 мая.
На 6-й конференции ЕПС лидеры 50 стран и главы европейских и международных институтов обсудят вопросы европейской безопасности, экономической и энергетической устойчивости, а также нелегальной миграции.
"Единственное место, где там можно проводить встречи, это коридоры, что и происходит. Обычно лидеры встречаются в коридорах, и мы всегда так делаем. Как правило, исключено, чтобы во время такой сессии не представилась возможность поговорить хотя бы с шести-семью лидерами", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Грузинские власти не запрашивали встреч, но постараются поговорить со всеми на месте, заявил премьер, отметив, что это достаточно насыщенное однодневное мероприятие.
По словам премьер-министра, в ходе встреч с лидерами будет озвучено одно главное требование – справедливое отношение к грузинскому народу и грузинскому государству.
Саммиты ЕПС проводятся с 2022 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.