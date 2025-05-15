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Президент Грузии отправится на инаугурацию Папы Римского
Президент Грузии отправится на инаугурацию Папы Римского
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Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T16:31+0400
2025-05-15T16:31+0400
2025-05-15T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в составе делегации примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая, сообщила администрация президента. Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, общество, религия , михаил кавелашвили, ватикан
новости, грузия, в мире, общество, религия , михаил кавелашвили, ватикан
Президент Грузии отправится на инаугурацию Папы Римского
Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в составе делегации примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая, сообщила администрация президента.
Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.
"Президент Грузии Михаил Кавелашвили 18 мая вместе с делегацией примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане", – говорится в информации.
Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.