https://sputnik-georgia.ru/20250515/prezident-gruzii-otpravitsya-na-inauguratsiyu-papy-rimskogo-293374834.html

Президент Грузии отправится на инаугурацию Папы Римского

Президент Грузии отправится на инаугурацию Папы Римского

Sputnik Грузия

Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в составе делегации примет участие в церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая, сообщила администрация президента. Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, в мире, общество, религия , михаил кавелашвили, ватикан