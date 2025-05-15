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Российская сторона готова к обсуждению компромиссов – Мединский
Российская сторона готова к обсуждению компромиссов – Мединский
Sputnik Грузия
При этом до сих пор неясно, придет ли украинская делегация на встречу 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T18:41+0400
2025-05-15T18:41+0400
2025-05-15T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, заявил, что российская сторона настроена по-деловому и готова к обсуждению компромиссов.Отвечая на вопросы журналистов в Стамбуле, Мединский отметил, что российские переговорщики готовы к обсуждению "возможных компромиссов". По его словам, настрой рабочий.При этом до сих пор неясно, придет ли украинская делегация на встречу. Ранее в Анкаре прошла встреча Зеленского с Эрдоганом. В прессе была информация, что по итогам встречи украинский лидер должен озвучить свою позицию насчет переговоров с РФ.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, стамбул, анкара, украина, владимир мединский, владимир путин, александр фомин, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, стамбул, анкара, украина, владимир мединский, владимир путин, александр фомин, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Российская сторона готова к обсуждению компромиссов – Мединский
18:41 15.05.2025 (обновлено: 19:33 15.05.2025)
При этом до сих пор неясно, придет ли украинская делегация на встречу
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, заявил, что российская сторона настроена по-деловому и готова к обсуждению компромиссов.
Отвечая на вопросы журналистов в Стамбуле, Мединский отметил, что российские переговорщики готовы к обсуждению "возможных компромиссов". По его словам, настрой рабочий.
Помощник президента РФ обратил внимание, что в российской делегации – представители и руководящий состав всех заинтересованных ведомств. Он воздержался от ответа на вопрос, когда начнутся переговоры.
При этом до сих пор неясно, придет ли украинская делегация на встречу. Ранее в Анкаре прошла встреча Зеленского с Эрдоганом. В прессе была информация, что по итогам встречи украинский лидер должен озвучить свою позицию насчет переговоров с РФ.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.