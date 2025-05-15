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Российская сторона готова к обсуждению компромиссов – Мединский

Российская сторона готова к обсуждению компромиссов – Мединский

Sputnik Грузия

При этом до сих пор неясно, придет ли украинская делегация на встречу 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T18:41+0400

2025-05-15T18:41+0400

2025-05-15T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, заявил, что российская сторона настроена по-деловому и готова к обсуждению компромиссов.Отвечая на вопросы журналистов в Стамбуле, Мединский отметил, что российские переговорщики готовы к обсуждению "возможных компромиссов". По его словам, настрой рабочий.При этом до сих пор неясно, придет ли украинская делегация на встречу. Ранее в Анкаре прошла встреча Зеленского с Эрдоганом. В прессе была информация, что по итогам встречи украинский лидер должен озвучить свою позицию насчет переговоров с РФ.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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