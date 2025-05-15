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Тела двух человек-жертв ДТП обнаружены в реке в Тбилиси

Тела двух человек-жертв ДТП обнаружены в реке в Тбилиси

Sputnik Грузия

Автомобиль с четырьмя людьми оказался в реке в результате аварии 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T12:08+0400

2025-05-15T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Cпасатели в ходе поисковой операции извлекли тела двух человек и автомобиль, упавший в реку Мтквари (Кура) прошлой ночью в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". Легковой автомобиль упал в воду на рассвете 14 мая. В машине находились четыре человека. По словам очевидцев, двое из них успели выпрыгнуть из автомобиля. Одного пассажира удалось спасти. Его извлекли из воды вскоре после ДТП, поиски еще одного человека продолжаются. Автомобиль обнаружили после того, как уровень воды в русле реки искусственно понизили. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призвала население воздержаться от перемещения со стороны ЗАГЭС в нижний бьеф (участок реки между двумя соседними плотинами или шлюзами – ред.) Ортачальской ГЭС, на территорию, прилегающую к руслу реки. По данным следствия, автомобиль упал в воду в результате удара сзади. Полиция уже задержала 23-летнего мужчину, которого обвиняют в аварии. В ходе поисковой операции спасатели также извлекли из воды тело 21-летней Айтадж Мамедовы, которая пропала 1 апреля с территории Моста мира в центре Тбилиси. Тело девушки опознали члены семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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