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В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией
В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией
Sputnik Грузия
На сегодня политический диалог между РФ и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заинтересована в торговых отношениях с Россией, но не будет восстанавливать дипломатические отношения, пока не будет решен вопрос территориальной целостности, заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В то же время он отметил, что вопрос территориальной целостности является главным условием восстановления дипломатических отношений. "Это позиция, которая была у нас раньше, есть сейчас и будет, пока наша партия находится у власти", – сказал Самхарадзе. На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, политика, грузия, новости, абхазия, москва, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, грузино-российские отношения
россия, политика, грузия, новости, абхазия, москва, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, грузино-российские отношения
В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией
На сегодня политический диалог между РФ и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заинтересована в торговых отношениях с Россией, но не будет восстанавливать дипломатические отношения, пока не будет решен вопрос территориальной целостности, заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Что касается торговых, экономических и гуманитарных отношений с Россией, в интересах Грузии иметь как можно больше возможностей торговать с разными странами мира. Хотя это не исключает того, что у нас нет политических и дипломатических отношений с РФ. Давайте посмотрим на многие страны, которые сегодня находятся в противостоянии с Россией. Они сохраняют торговые отношения, и никто не прерывал дипломатических отношений с Россией", – заявил Самхарадзе.
В то же время он отметил, что вопрос территориальной целостности является главным условием восстановления дипломатических отношений.
"Это позиция, которая была у нас раньше, есть сейчас и будет, пока наша партия находится у власти", – сказал Самхарадзе.
Россия на сегодняшний день является вторым по величине торговым партнером Грузии. Торговый оборот с РФ в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 5,4% и составил 5,4 миллиарда долларов. Доля России в экспорте грузинской продукции в 2024 году составила 10,8%. А доля импортируемых товаров из РФ – 11,2% от всего импорта.
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.