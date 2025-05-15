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В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией

В Грузии назвали условия восстановления дипотношений с Россией

Sputnik Грузия

На сегодня политический диалог между РФ и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заинтересована в торговых отношениях с Россией, но не будет восстанавливать дипломатические отношения, пока не будет решен вопрос территориальной целостности, заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В то же время он отметил, что вопрос территориальной целостности является главным условием восстановления дипломатических отношений. "Это позиция, которая была у нас раньше, есть сейчас и будет, пока наша партия находится у власти", – сказал Самхарадзе. На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, грузия, новости, абхазия, москва, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, грузино-российские отношения