В Грузии пытались создать негативный экономический фон – премьер
17:36 15.05.2025 (обновлено: 18:00 15.05.2025)
© Courtesy of Irakli Kobakhidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Так называемых экспертов заставляли делать скоординированные негативные заявления об экономике, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Некоторые т. н. эксперты целенаправленно делали негативные прогнозы роста экономики Грузии, пытаясь создать тяжелый фон вокруг экономических тенденций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%.
"Так называемых экспертов заставляли делать скоординированные негативные заявления об экономике, пытаясь с их помощью создать нигилизм, поскольку известно, что настроения отражаются в экономических данных… Они пытались создать тяжелый фон и установить настроение нигилизма относительно экономических тенденций", – заявил Кобахидзе.
По его словам, нужно быть агентом, чтобы так поступать и так навредить своей стране. Премьер пояснил, что, когда в обществе царит тяжелая атмосфера, снижается мотивация покупки продуктов, что снижает экономическую активность. И подобные заявления были предназначены для того, чтобы заставить экспертов делать скоординированные негативные заявления об экономике.
"Была цитата одного из таких т. н. экспертов, он прямо сказал, это было в январе, что через три месяца курс лари будет не менее 3,1, а инфляция составит минимум 6%, если не 8%, у нас будет экономический спад и т. д.", – сказал он.
Кобахидзе отметил, что несмотря на все негативные прогнозы, у страны очень хорошие показатели по всем направлениям, и по прогнозу МВФ к 2029 году Грузия выйдет на второе место в мире по темпам экономического роста.
"Что касается экономического роста, то их т. н. прогноз был отрицательным. Это был нормальный порядок. И по данным первого квартала, у нас экономический рост выше 9%. Также у нас инфляция в пределах 3%, что является оптимальным показателем. У нас очень хорошие показатели по всем направлениям", – сказал премьер.
По его словам, Грузия всегда превышала прогнозы МВФ и ожидается, что страна превзойдет эти прогнозы и в ближайшие годы.
Прогноз МВФ
Согласно прогнозу МВФ, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе.
По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%.
По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире.
По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара.
Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом.
Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.