https://sputnik-georgia.ru/20250515/v-gruzii-pytalis-sozdat-negativnyy-ekonomicheskiy-fon---premer-293378842.html

В Грузии пытались создать негативный экономический фон – премьер

В Грузии пытались создать негативный экономический фон – премьер

Sputnik Грузия

Так называемых экспертов заставляли делать скоординированные негативные заявления об экономике, заявил премьер 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T17:36+0400

2025-05-15T17:36+0400

2025-05-15T18:00+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Некоторые т. н. эксперты целенаправленно делали негативные прогнозы роста экономики Грузии, пытаясь создать тяжелый фон вокруг экономических тенденций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в марте 2025 года составил 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-марте 2025 года – 9,3%. По его словам, нужно быть агентом, чтобы так поступать и так навредить своей стране. Премьер пояснил, что, когда в обществе царит тяжелая атмосфера, снижается мотивация покупки продуктов, что снижает экономическую активность. И подобные заявления были предназначены для того, чтобы заставить экспертов делать скоординированные негативные заявления об экономике. "Была цитата одного из таких т. н. экспертов, он прямо сказал, это было в январе, что через три месяца курс лари будет не менее 3,1, а инфляция составит минимум 6%, если не 8%, у нас будет экономический спад и т. д.", – сказал он. Кобахидзе отметил, что несмотря на все негативные прогнозы, у страны очень хорошие показатели по всем направлениям, и по прогнозу МВФ к 2029 году Грузия выйдет на второе место в мире по темпам экономического роста. По его словам, Грузия всегда превышала прогнозы МВФ и ожидается, что страна превзойдет эти прогнозы и в ближайшие годы. Прогноз МВФ Согласно прогнозу МВФ, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе. По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире. Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, политика, ираклий кобахидзе