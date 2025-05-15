https://sputnik-georgia.ru/20250515/zhiteley-gruzii-prizvali-ostorozhnee-peredvigatsya-vblizi-rusla-reki-aragvi-293381898.html
Жителей Грузии призвали осторожнее передвигаться вблизи русла реки Арагви
Жителей Грузии призвали осторожнее передвигаться вблизи русла реки Арагви
Sputnik Грузия
Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадут излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T19:47+0400
2025-05-15T19:47+0400
2025-05-15T19:47+0400
грузия
новости
происшествия
мцхета-мтианети
georgian water and power
арагви
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24660/05/246600537_0:315:3000:2003_1920x0_80_0_0_de602a65791dfd8b18dc95a3c039fb5a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жителям Грузии стоит проявить осторожность при передвижении вблизи русла реки Арагви с 15 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками в регионе Мцхета-Мтианети, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Жинвальское водохранилище расположено в районе Мцхета-Мтианети, к северу от поселка Жинвали и посреди реки Арагви. Как заявили в компании, вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадут излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища. В целях обеспечения устойчивости и безопасности плотины во время паводков условия эксплуатации Жинвальского водохранилища строго контролируются "Инструкцией по эксплуатации водохранилища".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
мцхета-мтианети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24660/05/246600537_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_d85f19a9c683c9b534c0375a300bccaa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, georgian water and power, арагви
грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, georgian water and power, арагви
Жителей Грузии призвали осторожнее передвигаться вблизи русла реки Арагви
Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадут излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жителям Грузии стоит проявить осторожность при передвижении вблизи русла реки Арагви с 15 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками в регионе Мцхета-Мтианети, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power.
Жинвальское водохранилище расположено в районе Мцхета-Мтианети, к северу от поселка Жинвали и посреди реки Арагви.
Как заявили в компании, вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадут излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища.
В целях обеспечения устойчивости и безопасности плотины во время паводков условия эксплуатации Жинвальского водохранилища строго контролируются "Инструкцией по эксплуатации водохранилища".