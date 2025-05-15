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Жителей Грузии призвали осторожнее передвигаться вблизи русла реки Арагви

Жителей Грузии призвали осторожнее передвигаться вблизи русла реки Арагви

Sputnik Грузия

Вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадут излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T19:47+0400

2025-05-15T19:47+0400

2025-05-15T19:47+0400

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georgian water and power

арагви

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Жителям Грузии стоит проявить осторожность при передвижении вблизи русла реки Арагви с 15 мая из-за сброса воды из Жинвальского водохранилища, вызванного обильными осадками в регионе Мцхета-Мтианети, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water and Power. Жинвальское водохранилище расположено в районе Мцхета-Мтианети, к северу от поселка Жинвали и посреди реки Арагви. Как заявили в компании, вместе с обильными естественными осадками в русло реки попадут излишки воды, переливающиеся из Жинвальского водохранилища. В целях обеспечения устойчивости и безопасности плотины во время паводков условия эксплуатации Жинвальского водохранилища строго контролируются "Инструкцией по эксплуатации водохранилища".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета-мтианети

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грузия, новости, происшествия, мцхета-мтианети, georgian water and power, арагви