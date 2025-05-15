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Живая история: как улица в Тбилиси соединила несколько эпох – видео
Живая история: как улица в Тбилиси соединила несколько эпох – видео
Sputnik Грузия
В 1883 году в Тбилиси появился Верийский спуск – эта улица сейчас носит имя писателя Михаила Джавахишвили. Смотрите в видео, какая у этой улицы сложилась... 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T16:50+0400
2025-05-15T16:50+0400
2025-05-15T16:50+0400
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Улица Джавахишвили ведет от проспекта Руставели к набережной Тбилиси, к мосту Галактиона Табидзе. В конце XIX века там была переправа через Куру. На самой же улице в XX веке проживали многие известные личности.
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мультимедиа, грузия, культура, тбилиси, галактион табидзе, видео, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, грузия, культура, тбилиси, галактион табидзе, видео, видео-новости из грузии, видео
Живая история: как улица в Тбилиси соединила несколько эпох – видео
В 1883 году в Тбилиси появился Верийский спуск – эта улица сейчас носит имя писателя Михаила Джавахишвили. Смотрите в видео, какая у этой улицы сложилась необычная история
Улица Джавахишвили ведет от проспекта Руставели к набережной Тбилиси, к мосту Галактиона Табидзе. В конце XIX века там была переправа через Куру. На самой же улице в XX веке проживали многие известные личности.