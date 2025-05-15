https://sputnik-georgia.ru/20250515/zhivaya-istoriya-kak-ulitsa-v-tbilisi-soedinila-neskolko-epokh--video-293380932.html

Живая история: как улица в Тбилиси соединила несколько эпох – видео

Живая история: как улица в Тбилиси соединила несколько эпох – видео

Sputnik Грузия

В 1883 году в Тбилиси появился Верийский спуск – эта улица сейчас носит имя писателя Михаила Джавахишвили. Смотрите в видео, какая у этой улицы сложилась... 15.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-15T16:50+0400

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Улица Джавахишвили ведет от проспекта Руставели к набережной Тбилиси, к мосту Галактиона Табидзе. В конце XIX века там была переправа через Куру. На самой же улице в XX веке проживали многие известные личности.

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мультимедиа, грузия, культура, тбилиси, галактион табидзе, видео, видео-новости из грузии, видео