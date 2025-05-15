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Звезды ФК "Барселона" провели в Тбилиси автограф-сессию – видео
Звезды ФК "Барселона" провели в Тбилиси автограф-сессию – видео
Sputnik Грузия
В центре грузинской столицы молодежь устроила столпотворение, но не из-за политики. На этот раз повод куда приятнее: в город приехали легенды футбольного клуба... 15.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-15T15:28+0400
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2025-05-15T15:28+0400
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Звезды прошлых лет прибыли на "Матч Легенд" против сборной Грузии. Перед игрой в тбилисском магазине FC Barcelona прошла автограф-сессия, где болельщики встретились с кумирами – Хавьером Савиолой, Альбертом Феррером и другими.А 16 мая на поле "Динамо Арены" выйдут Роналдиньо, Давидс, Мендьета, Литманен, Максвел, Жюли и другие мастера мирового футбола.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, спорт, грузия, тбилиси, фк "барселона", динамо арена, футбол, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, спорт, грузия, тбилиси, фк "барселона", динамо арена, футбол, видео
Звезды ФК "Барселона" провели в Тбилиси автограф-сессию – видео
В центре грузинской столицы молодежь устроила столпотворение, но не из-за политики. На этот раз повод куда приятнее: в город приехали легенды футбольного клуба "Барселона". Как это было – смотрите в видео Sputnik Грузия
Звезды прошлых лет прибыли на "Матч Легенд" против сборной Грузии. Перед игрой в тбилисском магазине FC Barcelona прошла автограф-сессия, где болельщики встретились с кумирами – Хавьером Савиолой, Альбертом Феррером и другими.
А 16 мая на поле "Динамо Арены" выйдут Роналдиньо, Давидс, Мендьета, Литманен, Максвел, Жюли и другие мастера мирового футбола.