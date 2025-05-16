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Чем завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле? – комментарий Мединского
Чем завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле? – комментарий Мединского
Sputnik Грузия
Переговоры делегаций России и Украины прошли в пятницу в Стамбуле и длились около двух часов 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T18:41+0400
2025-05-16T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Российская делегация удовлетворена результатами переговоров с украинской стороной, заявил в пятницу глава переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский."В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", – сказал он журналистам после встречи.Он отметил, что стороны условились подготовить свое видение условий прекращения огня и детально прописать их для рассмотрения в будущем.Украина на переговорах в Стамбуле запросила встречу глав государств, РФ это приняла к сведению, заявил в пятницу помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский.Мединский также отметил, что Россия готова продолжать контактировать с Украиной по поводу мирного урегулирования после пятничной встречи в Стамбуле.Переговоры в СтамбулеВстреча делегаций России и Украины началась в середине дня в пятницу, 16 мая. К переговорщикам присоединились глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын. Фидан в начале встречи обратился к участникам со вступительным словом. Ранее в Стамбуле прошла встреча делегаций США, Украины и Турции.Президент РФ Владимир Путин предложил украинской стороне провести 15 мая без всяких предварительных условий прерванные Киевом в 2022 году переговоры в Стамбуле.Мединский накануне заявил, что нынешние переговоры в Стамбуле – продолжение мирного процесса, прерванного три года назад по инициативе украинской стороны. Позиция России на переговорах, по его словам, рано или поздно выйти на долгосрочный мир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, стамбул, украина, турция, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, стамбул, украина, турция, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины
Чем завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле? – комментарий Мединского
18:41 16.05.2025 (обновлено: 20:12 16.05.2025)
Переговоры делегаций России и Украины прошли в пятницу в Стамбуле и длились около двух часов
ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Российская делегация удовлетворена результатами переговоров с украинской стороной, заявил в пятницу глава переговорной делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.
"В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты", – сказал он журналистам после встречи.
Он отметил, что стороны условились подготовить свое видение условий прекращения огня и детально прописать их для рассмотрения в будущем.
"Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить переговоры", – добавил Мединский.
Украина на переговорах в Стамбуле запросила встречу глав государств, РФ это приняла к сведению, заявил в пятницу помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский.
"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", – сказал он журналистам по результатам встречи.
Мединский также отметил, что Россия готова продолжать контактировать с Украиной по поводу мирного урегулирования после пятничной встречи в Стамбуле.
Встреча делегаций России и Украины началась в середине дня в пятницу, 16 мая. К переговорщикам присоединились глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын. Фидан в начале встречи обратился к участникам со вступительным словом. Ранее в Стамбуле прошла встреча делегаций США, Украины и Турции.
Президент РФ Владимир Путин предложил украинской стороне провести 15 мая без всяких предварительных условий прерванные Киевом в 2022 году переговоры в Стамбуле.
Мединский накануне заявил, что нынешние переговоры в Стамбуле – продолжение мирного процесса, прерванного три года назад по инициативе украинской стороны. Позиция России на переговорах, по его словам, рано или поздно выйти на долгосрочный мир.