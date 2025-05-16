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Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2025 года лидером являются США 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 082,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-апреле из России перечислено 133,5 миллиона долларов – 12,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе-апреле 2025 года поступило денежных переводов на 57,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в апреле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2025 года выросли на 6,1% по сравнению с апрелем 2024 года и составили 295,5 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 39,9 миллиона долларов – 13,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2025 года поступило денежных переводов на 18,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 31,9 миллиона долларов, что на 4,9% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За четыре месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 121 миллион долларов, что на 5,7% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-апрель 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2025 года снизился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 082,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
203,7
19,6
Италия
191,3
5,9
Россия
133,5
-57,6
Германия
88,8
12,0
Греция
87,4
8,7
В январе-апреле из России перечислено 133,5 миллиона долларов – 12,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе-апреле 2025 года поступило денежных переводов на 57,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в апреле снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2025 года выросли на 6,1% по сравнению с апрелем 2024 года и составили 295,5 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за апрель 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
54,0
16,6
Италия
50,2
9,6
Россия
39,9
-18,9
Германия
24,8
19,9
Греция
24,6
12,4
В апреле из России перечислено 39,9 миллиона долларов – 13,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2025 года поступило денежных переводов на 18,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В апреле из Грузии за границу перевели 31,9 миллиона долларов, что на 4,9% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За четыре месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 121 миллион долларов, что на 5,7% больше, чем за тот же период 2024 года.