Депутат: инициатива не допустить "Грузинскую мечту" на сессию ПА ОБСЕ обречена на провал

С призывом к Португалии, где пройдет сессия ПА ОБСЕ, обратились члены делегаций США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Украины 16.05.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Инициатива не допустить участие представителей правящей партии "Грузинская мечта" в 32-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, соавтором которой является американский конгрессмен Джо Уилсон, лишена всяких оснований и обречена на провал, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. С призывом к Португалии не допустить участия представителей "Грузинской мечты" в сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Порту по инициативе Уилсона обратились члены делегаций США, Великобритании, Польши, Латвии, Литвы и Украины. Авторы призыва считают, что предоставление возможности участвовать в сессии ОБСЕ означает легитимацию "репрессивного правления" и предоставление им платформы, которой они не заслуживают. Они также призвали власти Португалии отказать в выдаче виз или иным способом воспрепятствовать участию членов "Грузинской мечты" в мероприятии.Депутат не исключил, что конгрессмен составил письмо по просьбе представителей грузинских оппозиционеров после встречи в Вашингтоне. Как сообщалось ранее 15 мая, встречу с Уилсоном провели председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава и генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили. Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон, который отличается резкой критикой в адрес нынешних властей Грузии, является автором законопроекта MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence), в котором говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии 14 мая принял специальную резолюцию в ответ на принятый конгрессом США законопроект MEGOBARI Act, в котором ответил на все озвученные в проекте обвинения. В документе отмечено, что законопроект, принятый конгрессом США, не требует специального анализа, поскольку в нем "читается враждебный дух по отношению к Грузии, грузинскому народу и правительству страны". Парламент Грузии отмечает, что MEGOBARI Act продиктован грубым, враждебным отношением "глубинного государства" к Грузии. По оценке парламента Грузии, грубое, несправедливое отношение и двойные стандарты в отношении страны могут быть обусловлены только одним: "глубинное государство" не простило Грузии то, что ее власти не выполнили требование представителя "глубинного государства" об "открытии второго фронта", выдвинутое на встречах с высшими должностными лицами власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

