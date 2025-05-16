https://sputnik-georgia.ru/20250516/finansiruemye-iz-za-rubezha-organizatsii-seyut-yazyk-nenavisti-v-gruzii--deputat-293392694.html
Финансируемые из-за рубежа организации сеют язык ненависти в Грузии – депутат
Финансируемые из-за рубежа организации сеют язык ненависти в Грузии – депутат
Sputnik Грузия
Внешнефинансируемые лица способствуют росту поляризации, а потом те же внешние спонсоры требуют ее прекращения 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T17:32+0400
2025-05-16T17:32+0400
2025-05-16T18:18+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
дональд трамп
илон маск
антикоррупционное бюро
usaid
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291165506_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3a8ae54df4107436549c1e88cdc90238.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Финансируемые из-за рубежа лица и организации сеют язык ненависти и способствуют поляризации, а затем требуют от "Грузинской мечты" ее устранения, заявил депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе. Так, депутат прокомментировал интервью философа Левана Гамбашидзе, в котором он говорит, что ненависть к власти - это очень правильно. По мнению философа, если народ не будет выражать ненависть, то это проблема для политической системы. Позднее в телефонной беседе с телеканалом "Рустави 2" он разъяснил свое заявление и отметил, что он имел в виду, что именно власти в первую очередь должны заботиться о снижении уровня гнева и ненависти в обществе. По его словам, получается, что внешне финансируемые лица способствуют росту поляризации, а потом те же внешние спонсоры требуют ее прекращения. "Это обыкновенный замкнутый круг, по которому хотят водить грузинский народ", – заявил Гордуладзе. В то же время, как отметил депутат, каждый человек имеет право на собственное мнение о любом человеке или событии. Также свобода выражения не является абсолютным правом – она заканчивается там, где начинаются права других, добавил он. Что касается медиа, то распространение языка ненависти также наказуемо законом, и это требование было включено в "Закон о вещании" по инициативе международных партнеров и организаций, подчеркнул он. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в начале 90-х годах спецслужбы целенаправленно работали над тем, чтобы посеять ненависть среди общественности. По его словам, после начала 90-х в Грузии никто не сеял столько вражды, чем сегодня это сделали с помощью таких фондов, как Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и других организаций. Это, по словам Кобахидзе, преступление против перед грузинским народом, и это должно завершиться. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291165506_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_b97b84a00cc52e668b468ff06790193e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро, usaid, сша
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро, usaid, сша
Финансируемые из-за рубежа организации сеют язык ненависти в Грузии – депутат
17:32 16.05.2025 (обновлено: 18:18 16.05.2025)
Внешнефинансируемые лица способствуют росту поляризации, а потом те же внешние спонсоры требуют ее прекращения
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Финансируемые из-за рубежа лица и организации сеют язык ненависти и способствуют поляризации, а затем требуют от "Грузинской мечты" ее устранения, заявил депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе.
Так, депутат прокомментировал интервью философа Левана Гамбашидзе, в котором он говорит, что ненависть к власти - это очень правильно. По мнению философа, если народ не будет выражать ненависть, то это проблема для политической системы. Позднее в телефонной беседе с телеканалом "Рустави 2" он разъяснил свое заявление и отметил, что он имел в виду, что именно власти в первую очередь должны заботиться о снижении уровня гнева и ненависти в обществе.
"Мы на протяжении многих лет наблюдаем, как финансируемые из-за рубежа лица и организации сеют язык ненависти, что приводит к усилению поляризации. Затем иностранцы призывают нас, представителей команды "Грузинской мечты", сделать все возможное для устранения этой поляризации", – заявил Гордуладзе.
По его словам, получается, что внешне финансируемые лица способствуют росту поляризации, а потом те же внешние спонсоры требуют ее прекращения.
"Это обыкновенный замкнутый круг, по которому хотят водить грузинский народ", – заявил Гордуладзе.
В то же время, как отметил депутат, каждый человек имеет право на собственное мнение о любом человеке или событии. Также свобода выражения не является абсолютным правом – она заканчивается там, где начинаются права других, добавил он.
"И это в первую очередь должны понимать те, кто делает заявления о правах человека. Им следует хорошо запомнить, что оскорбление других людей, брань в публичном пространстве, уничижительное обращение – это действия, наказуемые по закону", – заявил Гордуладзе.
Что касается медиа, то распространение языка ненависти также наказуемо законом, и это требование было включено в "Закон о вещании" по инициативе международных партнеров и организаций, подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в начале 90-х годах спецслужбы целенаправленно работали над тем, чтобы посеять ненависть среди общественности. По его словам, после начала 90-х в Грузии никто не сеял столько вражды, чем сегодня это сделали с помощью таких фондов, как Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и других организаций. Это, по словам Кобахидзе, преступление против перед грузинским народом, и это должно завершиться.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.
В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.