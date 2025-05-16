https://sputnik-georgia.ru/20250516/finansiruemye-iz-za-rubezha-organizatsii-seyut-yazyk-nenavisti-v-gruzii--deputat-293392694.html

Финансируемые из-за рубежа организации сеют язык ненависти в Грузии – депутат

Финансируемые из-за рубежа организации сеют язык ненависти в Грузии – депутат

Sputnik Грузия

Внешнефинансируемые лица способствуют росту поляризации, а потом те же внешние спонсоры требуют ее прекращения 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T17:32+0400

2025-05-16T17:32+0400

2025-05-16T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Финансируемые из-за рубежа лица и организации сеют язык ненависти и способствуют поляризации, а затем требуют от "Грузинской мечты" ее устранения, заявил депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе. Так, депутат прокомментировал интервью философа Левана Гамбашидзе, в котором он говорит, что ненависть к власти - это очень правильно. По мнению философа, если народ не будет выражать ненависть, то это проблема для политической системы. Позднее в телефонной беседе с телеканалом "Рустави 2" он разъяснил свое заявление и отметил, что он имел в виду, что именно власти в первую очередь должны заботиться о снижении уровня гнева и ненависти в обществе. По его словам, получается, что внешне финансируемые лица способствуют росту поляризации, а потом те же внешние спонсоры требуют ее прекращения. "Это обыкновенный замкнутый круг, по которому хотят водить грузинский народ", – заявил Гордуладзе. В то же время, как отметил депутат, каждый человек имеет право на собственное мнение о любом человеке или событии. Также свобода выражения не является абсолютным правом – она заканчивается там, где начинаются права других, добавил он. Что касается медиа, то распространение языка ненависти также наказуемо законом, и это требование было включено в "Закон о вещании" по инициативе международных партнеров и организаций, подчеркнул он. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в начале 90-х годах спецслужбы целенаправленно работали над тем, чтобы посеять ненависть среди общественности. По его словам, после начала 90-х в Грузии никто не сеял столько вражды, чем сегодня это сделали с помощью таких фондов, как Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и других организаций. Это, по словам Кобахидзе, преступление против перед грузинским народом, и это должно завершиться. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро, usaid, сша