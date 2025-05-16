https://sputnik-georgia.ru/20250516/gruzinskiy-investitsionnyy-forum-prokhodit-v-londone-v-tretiy-raz-293395224.html
Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне в третий раз
Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне в третий раз
Sputnik Грузия
Столица Великобритании в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T19:27+0400
2025-05-16T19:27+0400
2025-05-16T20:23+0400
экономика
грузия
новости
лондон
великобритания
инвестиции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_4cf2b9a572864aa6b52e319837f0c6fb.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Инвестиционную среду в Грузии обсудят участники Грузинского инвестиционного форума в Лондоне, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, принимающий участие в форуме. Столица Великобритании в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум. Впервые мероприятие прошло в 2023 году. По словам Надареишвили, интерес к форуму в Лондоне и на этот раз очень высок. На мероприятие зарегистрировались более 180 представителей различных инвестиционных компаний и групп. По его словам, тот показатель, что более 60% инвестиционного портфеля Грузии - это реинвестиции, является еще одним подтверждением того, что инвесторы рассматривают Грузию не только как страну со стабильной экономикой, но и как площадку для собственного роста. Говоря об инвестиционной привлекательности Грузии, Надареишвили сделал акцент на простоте ведения бизнеса, налоговой среде, а также макроэкономической стабильности, которой страна достигла за последние годы, особенно на фоне глобальных вызовов, с которыми по-прежнему сталкивается регион. Грузинская делегация находится в Лондоне для участия в инвестиционном форуме под руководством первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. В Лондоне находятся руководители экономических ведомств страны и Национального банка, а также представители частного сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
лондон
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266918340_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_cb9180eeb8b2a435f480c46da49a8c50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, лондон, великобритания, инвестиции
экономика, грузия, новости, лондон, великобритания, инвестиции
Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне в третий раз
19:27 16.05.2025 (обновлено: 20:23 16.05.2025)
Столица Великобритании в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Инвестиционную среду в Грузии обсудят участники Грузинского инвестиционного форума в Лондоне, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, принимающий участие в форуме.
Столица Великобритании в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум. Впервые мероприятие прошло в 2023 году. По словам Надареишвили, интерес к форуму в Лондоне и на этот раз очень высок. На мероприятие зарегистрировались более 180 представителей различных инвестиционных компаний и групп.
"Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне, его принимающей стороной выступает Лондонская фондовая биржа. Соответственно, будет обсуждаться инвестиционная среда, которую страна предлагает мировым инвесторам", – заявил Надареишвили.
По его словам, тот показатель, что более 60% инвестиционного портфеля Грузии - это реинвестиции, является еще одним подтверждением того, что инвесторы рассматривают Грузию не только как страну со стабильной экономикой, но и как площадку для собственного роста.
"Именно для этого мы собираемся в Лондоне уже третий год – чтобы поговорить с инвесторами об инвестиционных возможностях Грузии", – сказал Надареишвили.
Говоря об инвестиционной привлекательности Грузии, Надареишвили сделал акцент на простоте ведения бизнеса, налоговой среде, а также макроэкономической стабильности, которой страна достигла за последние годы, особенно на фоне глобальных вызовов, с которыми по-прежнему сталкивается регион.
Грузинская делегация находится в Лондоне для участия в инвестиционном форуме под руководством первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. В Лондоне находятся руководители экономических ведомств страны и Национального банка, а также представители частного сектора.