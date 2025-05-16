https://sputnik-georgia.ru/20250516/gruzinskiy-investitsionnyy-forum-prokhodit-v-londone-v-tretiy-raz-293395224.html

Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне в третий раз

Грузинский инвестиционный форум проходит в Лондоне в третий раз

Sputnik Грузия

Столица Великобритании в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T19:27+0400

2025-05-16T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Инвестиционную среду в Грузии обсудят участники Грузинского инвестиционного форума в Лондоне, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили, принимающий участие в форуме. Столица Великобритании в третий раз принимает Грузинский инвестиционный форум. Впервые мероприятие прошло в 2023 году. По словам Надареишвили, интерес к форуму в Лондоне и на этот раз очень высок. На мероприятие зарегистрировались более 180 представителей различных инвестиционных компаний и групп. По его словам, тот показатель, что более 60% инвестиционного портфеля Грузии - это реинвестиции, является еще одним подтверждением того, что инвесторы рассматривают Грузию не только как страну со стабильной экономикой, но и как площадку для собственного роста. Говоря об инвестиционной привлекательности Грузии, Надареишвили сделал акцент на простоте ведения бизнеса, налоговой среде, а также макроэкономической стабильности, которой страна достигла за последние годы, особенно на фоне глобальных вызовов, с которыми по-прежнему сталкивается регион. Грузинская делегация находится в Лондоне для участия в инвестиционном форуме под руководством первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. В Лондоне находятся руководители экономических ведомств страны и Национального банка, а также представители частного сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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