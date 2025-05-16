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Грузия – идеальная площадка для переговоров Баку и Еревана – политолог

Грузия – идеальная площадка для переговоров Баку и Еревана – политолог

Sputnik Грузия

Грузия является идеальной площадкой для переговоров Армении и Азербайджана по ряду причин, считает политолог и эксперт Финансового Университета при... 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T16:46+0400

2025-05-16T16:46+0400

2025-05-16T16:46+0400

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Об этом Сафаров заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия состоит в отличных отношениях с Арменией и Азербайджаном. В этой ситуации это "честный брокер", потому что Тбилиси заинтересован в сохранении мира в регионе. К тому же Грузия может достигнуть успехов на дипломатическом поприще, что укрепит ее влияние", – считает Сафаров.Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана.

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