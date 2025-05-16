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Грузия – идеальная площадка для переговоров Баку и Еревана – политолог
Грузия – идеальная площадка для переговоров Баку и Еревана – политолог
Sputnik Грузия
Грузия является идеальной площадкой для переговоров Армении и Азербайджана по ряду причин, считает политолог и эксперт Финансового Университета при... 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T16:46+0400
2025-05-16T16:46+0400
2025-05-16T16:46+0400
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Об этом Сафаров заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия состоит в отличных отношениях с Арменией и Азербайджаном. В этой ситуации это "честный брокер", потому что Тбилиси заинтересован в сохранении мира в регионе. К тому же Грузия может достигнуть успехов на дипломатическом поприще, что укрепит ее влияние", – считает Сафаров.Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, армения, азербайджан, баку, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, армения, азербайджан, баку, пресс-центр, видео
Грузия – идеальная площадка для переговоров Баку и Еревана – политолог
Грузия является идеальной площадкой для переговоров Армении и Азербайджана по ряду причин, считает политолог и эксперт Финансового Университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров
Об этом Сафаров заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузия состоит в отличных отношениях с Арменией и Азербайджаном. В этой ситуации это "честный брокер", потому что Тбилиси заинтересован в сохранении мира в регионе. К тому же Грузия может достигнуть успехов на дипломатическом поприще, что укрепит ее влияние", – считает Сафаров.
Грузия неоднократно заявляла, что готова предоставить свою площадку для переговоров соседям по региону. Страна является стратегическим партнером Армении и Азербайджана.