Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250516/inostrantsy-zaderzhany-za-nezakonnoe-prebyvanie-v-gruzii-293395559.html
Иностранцы задержаны за незаконное пребывание в Грузии
Иностранцы задержаны за незаконное пребывание в Грузии
Sputnik Грузия
Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит... 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T20:33+0400
2025-05-16T20:52+0400
грузия
новости
общество
мвд грузии
мигранты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/68/242826818_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1ea5605dfaf497880e7d7f04af46439b.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пять граждан Бангладеш, Нигерии и Ирана за нелегальное пребывание в Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что иностранцы злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований. Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/68/242826818_240:0:1967:1295_1920x0_80_0_0_3e5e2ce5a995804fc3c65bbfa93790b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, мвд грузии, мигранты
грузия, новости, общество, мвд грузии, мигранты

Иностранцы задержаны за незаконное пребывание в Грузии

20:33 16.05.2025 (обновлено: 20:52 16.05.2025)
© photo: Sputnik / StringerПрозрачный полицейский участок в Тбилиси
Прозрачный полицейский участок в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пять граждан Бангладеш, Нигерии и Ирана за нелегальное пребывание в Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что иностранцы злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований.

Также задержанные не воспользовались сроками, установленными решением о выдворении, которое подразумевает добровольный выезд из страны, и теперь помещены в центр временного размещения Департамента миграции для последующего возвращения в страну происхождения.

Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления.
Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов государственного бюджета Грузии.
В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф.
Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.
Иностранцы могут быть выдворены:
в страну их гражданства или в государство, на проживание в котором у них есть законное право;
в государство, из которого они въехали в Грузию;
в любое государство, с которым Грузией заключен договор о реадмиссии или другой соответствующий двусторонний договор, или в любое государство, изъявившее согласие принять их.
Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии.
Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0