https://sputnik-georgia.ru/20250516/inostrantsy-zaderzhany-za-nezakonnoe-prebyvanie-v-gruzii-293395559.html

Иностранцы задержаны за незаконное пребывание в Грузии

Иностранцы задержаны за незаконное пребывание в Грузии

Sputnik Грузия

Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит... 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T20:33+0400

2025-05-16T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пять граждан Бангладеш, Нигерии и Ирана за нелегальное пребывание в Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что иностранцы злоупотребляли сроками, предусмотренными процедурой предоставления убежища, и годами находились в стране без законных оснований. Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае нарушения ими систематически законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Срок запрета на въезд в Грузию определяет орган, принимающий решение о выдворении иностранцев из Грузии. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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