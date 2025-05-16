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На какую сумму предоставил ЕБРР кредиты грузинским банкам
На какую сумму предоставил ЕБРР кредиты грузинским банкам
Sputnik Грузия
Стороны рассмотрели проекты, поддерживаемые ЕБРР в Грузии, особенно в частном секторе 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T23:38+0400
2025-05-16T23:38+0400
2025-05-16T23:38+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за время сотрудничества выделил банкам Грузии финансовую помощь в размере 566 миллионов долларов, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Глава Нацбанка вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили и членами грузинской делегации провела в Лондоне встречу с вице-президентом ЕББР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в рамках 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР. По ее словам, грузинские банки привлекательны для инвесторов и международных финансовых институтов. "Помимо того, что это растущий и прибыльный сектор, он еще и один из самых прозрачных, поэтому сотрудничество оправдано во всех отношениях", – отметила она. Стороны рассмотрели проекты, поддерживаемые ЕБРР в Грузии, особенно в частном секторе. На встрече была подчеркнута важность сотрудничества Грузии с Европейским банком реконструкции и развития. Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. С момента начала работы в стране Банк инвестировал более 5 миллиардов евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, натия турнава, национальный банк грузии
На какую сумму предоставил ЕБРР кредиты грузинским банкам
Стороны рассмотрели проекты, поддерживаемые ЕБРР в Грузии, особенно в частном секторе
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за время сотрудничества выделил банкам Грузии финансовую помощь в размере 566 миллионов долларов, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.
Глава Нацбанка вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили и членами грузинской делегации провела в Лондоне встречу с вице-президентом ЕББР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в рамках 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР.
"Эта организация является лидером по объему финансирования финансового сектора. 566 миллионов долларов уже поступило в нашу финансовую систему, в наши банки. Было отмечено, насколько важно это сотрудничество", – заявила Турнава.
По ее словам, грузинские банки привлекательны для инвесторов и международных финансовых институтов.
"Помимо того, что это растущий и прибыльный сектор, он еще и один из самых прозрачных, поэтому сотрудничество оправдано во всех отношениях", – отметила она.
Члены грузинской делегации ознакомили вице-президента ЕБРР с вопросами фискальной и монетарной политики страны, а также с повесткой запланированных реформ.
Стороны рассмотрели проекты, поддерживаемые ЕБРР в Грузии, особенно в частном секторе.
На встрече была подчеркнута важность сотрудничества Грузии с Европейским банком реконструкции и развития.
Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. С момента начала работы в стране Банк инвестировал более 5 миллиардов евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.