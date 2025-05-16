https://sputnik-georgia.ru/20250516/na-kakuyu-summu-predostavil-ebrr-kredity-gruzinskim-bankam-293396567.html

На какую сумму предоставил ЕБРР кредиты грузинским банкам

На какую сумму предоставил ЕБРР кредиты грузинским банкам

Sputnik Грузия

Стороны рассмотрели проекты, поддерживаемые ЕБРР в Грузии, особенно в частном секторе 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T23:38+0400

2025-05-16T23:38+0400

2025-05-16T23:38+0400

экономика

грузия

новости

европейский банк реконструкции и развития

ебрр

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за время сотрудничества выделил банкам Грузии финансовую помощь в размере 566 миллионов долларов, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Глава Нацбанка вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили и членами грузинской делегации провела в Лондоне встречу с вице-президентом ЕББР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, в рамках 34-й ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР. По ее словам, грузинские банки привлекательны для инвесторов и международных финансовых институтов. "Помимо того, что это растущий и прибыльный сектор, он еще и один из самых прозрачных, поэтому сотрудничество оправдано во всех отношениях", – отметила она. Стороны рассмотрели проекты, поддерживаемые ЕБРР в Грузии, особенно в частном секторе. На встрече была подчеркнута важность сотрудничества Грузии с Европейским банком реконструкции и развития. Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. С момента начала работы в стране Банк инвестировал более 5 миллиардов евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, натия турнава, национальный банк грузии