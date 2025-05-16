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Переговоры России и Украины начались в Стамбуле

Переговоры России и Украины начались в Стамбуле

Sputnik Грузия

Российская и украинская делегация проводят в Стамбуле первые за три года переговоры в закрытом от прессы режиме. 16.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Российская и украинская делегация проводят в Стамбуле первые за три года переговоры в закрытом от прессы режиме. Переговоры между делегациями России и Украины стартовали в Стамбуле.Первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева проходят по предложению президента России Владимира Путина.Состав делегации от России президент РФ Владимир Путин объявил 14 мая, офис Владимира Зеленского назвал своих переговорщиков примерно через сутки.От Украины участвует 11 представителей. Делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров. В нее вошли также первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, замглавы СБУ Александр Поклад и другие.Переговоры сторон проходят в закрытом от прессы режиме.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил украинской стороне провести 15 мая без всяких предварительных условий прерванные Киевом в 2022 году переговоры в Стамбуле. Российская сторона рассчитывает, что в результате переговоров возможно будет выйти на соглашение о прекращении огня.Как заявили в пятницу во внешнеполитическом ведомстве России, есть шансы на то, что переговорные группы в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения конфликта на Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, в мире, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, владимир мединский, обострение ситуации вокруг украины