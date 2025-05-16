https://sputnik-georgia.ru/20250516/po-diplomaticheskomu-etiketu-na-otkrytye-pisma-prinyato-otvechat--politolog-293390212.html

По дипломатическому этикету на открытые письма принято отвечать – политолог

По дипломатическому этикету на открытые письма принято отвечать – политолог

Sputnik Грузия

Согласно дипломатическому этикету, если премьер-министр страны направляет письмо, корректным считается ответить на него или, по крайней мере, обозначить свою... 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T14:15+0400

2025-05-16T14:15+0400

2025-05-16T14:15+0400

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Об этом заявил политолог и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров, комментируя открытое послание премьер-министра Грузии к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.Сафаров высказался по теме в ходе видеомоста Тбилиси – Москва, прошедшего в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Насколько я понимаю, американцы пока заняты более серьезными проблемами – это украинский конфликт, ближневосточный кризис, трудности во взаимоотношениях с Китаем. Однако по дипломатическим нормам, если премьер-министр страны направляет открытое письмо, на него следует ответить", – подчеркнул Сафаров.В своем обращении Ираклий Кобахидзе отмечает, что власти Грузии не получили ответа ни на письмо, ни на публичные заявления о перезагрузке отношений с США, что вызывает недоумение.Он напомнил, что несколько недель назад направил письмо по поводу грузино-американских отношений. Этому предшествовали публичные заявления, в которых премьер открыто выражал готовность начать стратегическое партнерство между Грузией и США "с чистого листа" на основе конкретной дорожной карты.

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