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Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии

Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая, до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер. Кроме того, на востоке Грузии возможен град. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии