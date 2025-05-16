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Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии
Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии
Sputnik Грузия
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая, до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер. Кроме того, на востоке Грузии возможен град. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики предупредили о дождливой погоде в Грузии
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами ожидаются на большей территории Грузии с конца дня 18 мая, до утра 19 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По информации синоптиков, 18-19 мая в Грузии будет дуть сильный западный ветер.
Кроме того, на востоке Грузии возможен град.
"Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.