https://sputnik-georgia.ru/20250516/spustya-tri-goda-poiskov-politsiya-zaderzhala-v-kakheti-podozrevaemogo-v-ubiystve-293384638.html

Спустя три года поисков полиция задержала в Кахети подозреваемого в убийстве

Спустя три года поисков полиция задержала в Кахети подозреваемого в убийстве

Sputnik Грузия

Следствие установило, что в 2022 году обвиняемый несколькими выстрелами из автоматического оружия смертельно ранил 36-летнего мужчину 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T14:32+0400

2025-05-16T14:32+0400

2025-05-16T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Подозреваемый в убийстве, которого разыскивали на протяжении почти трех лет, был задержан в Кахети, сообщили в пресс-службе МВД. Подозреваемый, которому 54 года, обвиняется в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что 21 сентября 2022 года в одном из сел Кахети обвиняемый несколькими выстрелами из автоматического оружия смертельно ранил 36-летнего мужчину и скрылся с места преступления. В результате принятых сотрудниками правоохранительных органов мер по делу обвиняемый был задержан в Кахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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