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Спустя три года поисков полиция задержала в Кахети подозреваемого в убийстве
Спустя три года поисков полиция задержала в Кахети подозреваемого в убийстве
Sputnik Грузия
Следствие установило, что в 2022 году обвиняемый несколькими выстрелами из автоматического оружия смертельно ранил 36-летнего мужчину 16.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-16T14:32+0400
2025-05-16T14:32+0400
2025-05-16T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Подозреваемый в убийстве, которого разыскивали на протяжении почти трех лет, был задержан в Кахети, сообщили в пресс-службе МВД. Подозреваемый, которому 54 года, обвиняется в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Следствие установило, что 21 сентября 2022 года в одном из сел Кахети обвиняемый несколькими выстрелами из автоматического оружия смертельно ранил 36-летнего мужчину и скрылся с места преступления. В результате принятых сотрудниками правоохранительных органов мер по делу обвиняемый был задержан в Кахети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, кахети, мвд грузии
Спустя три года поисков полиция задержала в Кахети подозреваемого в убийстве
Следствие установило, что в 2022 году обвиняемый несколькими выстрелами из автоматического оружия смертельно ранил 36-летнего мужчину
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Подозреваемый в убийстве, которого разыскивали на протяжении почти трех лет, был задержан в Кахети, сообщили в пресс-службе МВД.
Подозреваемый, которому 54 года, обвиняется в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Следствие установило, что 21 сентября 2022 года в одном из сел Кахети обвиняемый несколькими выстрелами из автоматического оружия смертельно ранил 36-летнего мужчину и скрылся с места преступления.
В результате принятых сотрудниками правоохранительных органов мер по делу обвиняемый был задержан в Кахети.