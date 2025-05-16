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Turkish Airlines увеличивает число рейсов в Грузию
Turkish Airlines увеличивает число рейсов в Грузию
Sputnik Грузия
Всего между Грузией и Турцией будет выполняться 48 рейсов в неделю: 34 – в Тбилиси и 14 – в Батуми 16.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines, осуществляющий рейсы в наибольшее количество стран мира, укрепляет свои позиции на грузинском авиационном рынке, открывая пять новых еженедельных рейсов. Авиакомпания назначит два дополнительных рейса в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели и три дополнительных рейса в Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели. Всего между Грузией и Турцией будет выполняться 48 рейсов в неделю: 34 – в Тбилиси и 14 – в Батуми. По словам менеджера авиакомпании, благодаря 48 еженедельным рейсам грузинским путешественникам будут предоставлены больше возможностей, а также это послужит еще большему укреплению важного воздушного моста между Грузией и Турцией для обмена опытом в сфере туризма, торговли и культуры. Билеты Turkish Airlines в Грузию можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в офисах продаж и в авторизованных турагентствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, турция, тбилиси, батуми, turkish airlines, авиасообщение в грузии
грузия, туризм, новости, турция, тбилиси, батуми, turkish airlines, авиасообщение в грузии

Turkish Airlines увеличивает число рейсов в Грузию

22:44 16.05.2025 (обновлено: 22:56 16.05.2025)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines
Самолет Airbus A321-200 турецкой авиакомпании Turkish Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 16.05.2025
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Всего между Грузией и Турцией будет выполняться 48 рейсов в неделю: 34 – в Тбилиси и 14 – в Батуми
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines, осуществляющий рейсы в наибольшее количество стран мира, укрепляет свои позиции на грузинском авиационном рынке, открывая пять новых еженедельных рейсов.
Авиакомпания назначит два дополнительных рейса в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели и три дополнительных рейса в Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели.

"Добавление пяти новых частот отражает нашу твердую веру в стратегическую важность Грузии и растущий рыночный потенциал", – заявил менеджер грузинского офиса Turkish Airlines Кенан Индже.

Всего между Грузией и Турцией будет выполняться 48 рейсов в неделю: 34 – в Тбилиси и 14 – в Батуми.
По словам менеджера авиакомпании, благодаря 48 еженедельным рейсам грузинским путешественникам будут предоставлены больше возможностей, а также это послужит еще большему укреплению важного воздушного моста между Грузией и Турцией для обмена опытом в сфере туризма, торговли и культуры.
Билеты Turkish Airlines в Грузию можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в офисах продаж и в авторизованных турагентствах.
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