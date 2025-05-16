https://sputnik-georgia.ru/20250516/turkish-airlines-uvelichivaet-chislo-reysov-v-gruziyu-293396430.html

Turkish Airlines увеличивает число рейсов в Грузию

Turkish Airlines увеличивает число рейсов в Грузию

Sputnik Грузия

Всего между Грузией и Турцией будет выполняться 48 рейсов в неделю: 34 – в Тбилиси и 14 – в Батуми 16.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-16T22:44+0400

2025-05-16T22:44+0400

2025-05-16T22:56+0400

грузия

туризм

новости

турция

тбилиси

батуми

turkish airlines

авиасообщение в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251478549_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_609df843c4a5c9c86e47434f8798d44a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines, осуществляющий рейсы в наибольшее количество стран мира, укрепляет свои позиции на грузинском авиационном рынке, открывая пять новых еженедельных рейсов. Авиакомпания назначит два дополнительных рейса в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели и три дополнительных рейса в Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели. Всего между Грузией и Турцией будет выполняться 48 рейсов в неделю: 34 – в Тбилиси и 14 – в Батуми. По словам менеджера авиакомпании, благодаря 48 еженедельным рейсам грузинским путешественникам будут предоставлены больше возможностей, а также это послужит еще большему укреплению важного воздушного моста между Грузией и Турцией для обмена опытом в сфере туризма, торговли и культуры. Билеты Turkish Airlines в Грузию можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в офисах продаж и в авторизованных турагентствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, турция, тбилиси, батуми, turkish airlines, авиасообщение в грузии