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День святости семьи 17 мая: как Грузия отмечает этот праздник – видео
День святости семьи 17 мая: как Грузия отмечает этот праздник – видео
Sputnik Грузия
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в Грузии в 2014 году. Это государственный праздник, объявленный выходным днем. Он широко отмечается по... 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T10:00+0400
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видео-новости из грузии
день сплоченности и святости семьи
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День святости семьи был учрежден в Грузии по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестко разогнали в центре Тбилиси акцию против гомофобии. Тогда пострадало около 30 человек, с тех пор акции сторонников ЛГБТ* проходили в Тбилиси под охраной полиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, видео-новости из грузии, день сплоченности и святости семьи, видео
мультимедиа, видео, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, видео-новости из грузии, день сплоченности и святости семьи, видео
День святости семьи 17 мая: как Грузия отмечает этот праздник – видео
10:00 17.05.2025 (обновлено: 12:03 17.05.2025)
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в Грузии в 2014 году. Это государственный праздник, объявленный выходным днем. Он широко отмечается по всей стране
День святости семьи был учрежден в Грузии по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестко разогнали в центре Тбилиси акцию против гомофобии. Тогда пострадало около 30 человек, с тех пор акции сторонников ЛГБТ* проходили в Тбилиси под охраной полиции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.