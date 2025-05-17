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День святости семьи и уважения к родителям отмечают в Грузии

День святости семьи и уважения к родителям отмечают в Грузии

Sputnik Грузия

День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году 17.05.2025, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

илия второй

грузинская православная церковь

день сплоченности и святости семьи

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Десятый год подряд в Грузии отмечается День святости семьи и уважения к родителям.День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". В этом году 17 мая правительство объявило выходным днем.Согласно информации Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба.День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, илия второй, грузинская православная церковь, день сплоченности и святости семьи