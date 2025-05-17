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Дьявол разделяет, а Бог объединяет: председатель парламента Грузии о Дне святости семьи
Дьявол разделяет, а Бог объединяет: председатель парламента Грузии о Дне святости семьи
Sputnik Грузия
Сегодня мы ясно видим, с чем боремся, к чему стремимся и чего хотим для нашего настоящего и будущего, заявил Папуашвили 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T16:16+0400
2025-05-17T16:16+0400
2025-05-17T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. День разделения общества и вражды с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стал днем целостности нации, говорится в поздравлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в связи с Днем святости семьи и уважения к родителям. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. Сегодня мы ясно видим, с чем боремся, к чему стремимся и чего хотим для нашего настоящего и будущего, добавил он. День святости семьи был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией II в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником. * Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шалва папуашвили, илия второй, тбилиси, грузия, новости
шалва папуашвили, илия второй, тбилиси, грузия, новости
Дьявол разделяет, а Бог объединяет: председатель парламента Грузии о Дне святости семьи
Сегодня мы ясно видим, с чем боремся, к чему стремимся и чего хотим для нашего настоящего и будущего, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. День разделения общества и вражды с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II стал днем целостности нации, говорится в поздравлении председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили в связи с Днем святости семьи и уважения к родителям.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения.
"Дьявол разделяет, а Бог объединяет. 17 мая в нашей новейшей истории стало днем разделения, разжигания вражды и раскола нации, для которого не жалел керосина ни один внешний или внутренний авантюрист. С благословения Патриарха и единодушием нации этот день стал днем целостности нации, ее важнейших ценностей, святости, достоинства, семьи, детей, любви и единства", – говорится в поздравлении.
Сегодня мы ясно видим, с чем боремся, к чему стремимся и чего хотим для нашего настоящего и будущего, добавил он.
День святости семьи был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией II в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.