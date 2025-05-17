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Европейские лидеры осознают необходимость коммуникации с Грузией – Кобахидзе

Европейские лидеры осознают необходимость коммуникации с Грузией – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Грузинский премьер по приглашению председателя Европейского совета Антониу Кошты принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Албании 17.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-17T15:15+0400

2025-05-17T15:15+0400

2025-05-17T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Европейские лидеры сознают, что необходимо говорить с Грузией, с лидерами грузинского правительства, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после саммита Европейского политического сообщества в Албании. Кобахидзе по приглашению председателя Европейского совета Антониу Кошты принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который прошел в Тиране 16 мая. На 6-й конференции ЕПС лидеры 50 стран и главы европейских и международных институтов обсуждали вопросы европейской безопасности, экономической и энергетической устойчивости, а также нелегальной миграции.Впервые на этом саммите власти Грузии не запросили официальных встреч с главами стран ЕС. Как заявил Кобахидзе, он постарается встретиться и поговорить на месте. "Были определенные ограничения в коммуникации, как вам известно, и, как видно, наши европейские партнеры соскучились по отношениям с Грузией. В реальности, все должны осознать, что Грузия играет очень важную роль для Европы, конкретно – для Евросоюза, наша роль в регионе очень важна. Исходя из этого, в конечном итоге, все осознают, что необходимо говорить с Грузией, с лидерами грузинского правительства. И, вероятно, это выражается в том, что инициативы часто исходили именно от европейских лидеров", – заявил Ираклий Кобахидзе. Премьер сообщил, что на саммите имел возможность пообщаться примерно с 30 политическими лидерами, а во время круглого стола подчеркнул "необходимость изменения некоторых несправедливостей по отношению к Грузии". В канцелярии правительства сообщили, что в Тиране Кобахидзе провел двусторонние встречи с коллегами из Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном, на обоих встречах акцент был сделан на двухстороннее сотрудничество и интеграцию Грузии в ЕС. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, албания, сша, ираклий кобахидзе, роберт фицо, виктор орбан