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Микрофинансовым организациям повысили потолок кредитования
Микрофинансовым организациям повысили потолок кредитования
Sputnik Грузия
В Грузии зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций, общий объем кредитных портфелей которых составляет 2 миллиарда лари 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Поправки в закон "О микрофинансовых организациях", согласно которым увеличивается максимальный объем микрозаймов, вступили в силу. Согласно поправкам, лимит кредита, выдаваемого одному заемщику микрофинансовой организацией, увеличивается с 100 000 до 200 000 лари. Лимит микрозаймов для микрофинансовых организаций последний раз изменился в 2017 году, когда увеличился с 50 тысяч до 100 тысяч лари. В Грузии зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций, общий объем кредитных портфелей которых составляет 2 миллиарда лари. При этом 95% кредитов приходится на физических лиц. Что касается доходов, то в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, доходы от процентов микрофинансовых организаций увеличились на 31 миллион лари, до 463 миллионов лари. При этом микрофинансовые организации в прошлом году получили чистую прибыль в размере 134 миллионов лари, и этот показатель на 8 миллионов лари больше прибыли за 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии
Микрофинансовым организациям повысили потолок кредитования
В Грузии зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций, общий объем кредитных портфелей которых составляет 2 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Поправки в закон "О микрофинансовых организациях", согласно которым увеличивается максимальный объем микрозаймов, вступили в силу.
Согласно поправкам, лимит кредита, выдаваемого одному заемщику микрофинансовой организацией, увеличивается с 100 000 до 200 000 лари.
Как поясняют в Национальном банке, микрофинансовым организациям будет предоставлена возможность предложить своим клиентам новые продукты и услуги, и этот шаг также поможет оздоровлению сектора.
Лимит микрозаймов для микрофинансовых организаций последний раз изменился в 2017 году, когда увеличился с 50 тысяч до 100 тысяч лари.
В Грузии зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций, общий объем кредитных портфелей которых составляет 2 миллиарда лари. При этом 95% кредитов приходится на физических лиц.
Что касается доходов, то в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, доходы от процентов микрофинансовых организаций увеличились на 31 миллион лари, до 463 миллионов лари. При этом микрофинансовые организации в прошлом году получили чистую прибыль в размере 134 миллионов лари, и этот показатель на 8 миллионов лари больше прибыли за 2023 год.