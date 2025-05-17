https://sputnik-georgia.ru/20250517/mikrofinansovym-organizatsiyam-povysili-potolok-kreditovaniya-293398858.html

Микрофинансовым организациям повысили потолок кредитования

Микрофинансовым организациям повысили потолок кредитования

Sputnik Грузия

В Грузии зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций, общий объем кредитных портфелей которых составляет 2 миллиарда лари 17.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-17T17:17+0400

2025-05-17T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Поправки в закон "О микрофинансовых организациях", согласно которым увеличивается максимальный объем микрозаймов, вступили в силу. Согласно поправкам, лимит кредита, выдаваемого одному заемщику микрофинансовой организацией, увеличивается с 100 000 до 200 000 лари. Лимит микрозаймов для микрофинансовых организаций последний раз изменился в 2017 году, когда увеличился с 50 тысяч до 100 тысяч лари. В Грузии зарегистрировано 29 микрофинансовых организаций, общий объем кредитных портфелей которых составляет 2 миллиарда лари. При этом 95% кредитов приходится на физических лиц. Что касается доходов, то в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, доходы от процентов микрофинансовых организаций увеличились на 31 миллион лари, до 463 миллионов лари. При этом микрофинансовые организации в прошлом году получили чистую прибыль в размере 134 миллионов лари, и этот показатель на 8 миллионов лари больше прибыли за 2023 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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