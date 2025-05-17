https://sputnik-georgia.ru/20250517/prezident-gruzii-mikhail-kavelashvili-pozdravil-gruziyu-s-dnem-svyatosti-semi-293400697.html

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил страну с Днем святости семьи

Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил страну с Днем святости семьи

Sputnik Грузия

Именно в семье формируются наши национальные и христианские ценности – верность Родине, ответственность и справедливость, заявил глава государства 17.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-17T11:49+0400

2025-05-17T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Семья – это место, где формируются наши ценности и где мы усваиваем первые уроки любви, сострадания и уважения, говорится в поздравлении президента Грузии Михаила Кавелашвили. Двенадцатый год подряд в Грузии 17 мая отмечается День святости семьи и уважения к родителям. Согласно информации Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также состоится благодарственная служба. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это основа человечества и государства. С 2024 года 17 мая считается официальным выходным днем и государственным праздником. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи и уважения к родителям стал широко отмечаемым праздником среди населения. * Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил кавелашвили, илия второй, общество, новости, грузия