https://sputnik-georgia.ru/20250517/tbilisi-masshtabno-otprazdnoval-den-svyatosti-semi-293408099.html
Тбилиси масштабно отпраздновал День святости семьи
Тбилиси масштабно отпраздновал День святости семьи
Sputnik Грузия
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в Грузии в 2014 году. Это государственный праздник, объявленный выходным днем. Он масштабно отмечается... 17.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-17T16:05+0400
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День святости семьи был учрежден в Грузии по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестко разогнали в центре Тбилиси акцию против гомофобии. Тогда пострадало около 30 человек, с тех пор акции сторонников ЛГБТ* проходили в Тбилиси под охраной полиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, общество, грузинская православная церковь, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, общество, грузинская православная церковь, видео
Тбилиси масштабно отпраздновал День святости семьи
16:05 17.05.2025 (обновлено: 21:06 17.05.2025)
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в Грузии в 2014 году. Это государственный праздник, объявленный выходным днем. Он масштабно отмечается по всей стране
День святости семьи был учрежден в Грузии по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестко разогнали в центре Тбилиси акцию против гомофобии. Тогда пострадало около 30 человек, с тех пор акции сторонников ЛГБТ* проходили в Тбилиси под охраной полиции.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.