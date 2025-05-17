https://sputnik-georgia.ru/20250517/tbilisi-masshtabno-otprazdnoval-den-svyatosti-semi-293408099.html

Тбилиси масштабно отпраздновал День святости семьи

Тбилиси масштабно отпраздновал День святости семьи

Sputnik Грузия

День святости семьи и уважения к родителям был учрежден в Грузии в 2014 году. Это государственный праздник, объявленный выходным днем. Он масштабно отмечается... 17.05.2025, Sputnik Грузия

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День святости семьи был учрежден в Грузии по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестко разогнали в центре Тбилиси акцию против гомофобии. Тогда пострадало около 30 человек, с тех пор акции сторонников ЛГБТ* проходили в Тбилиси под охраной полиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

тбилиси

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