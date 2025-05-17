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В Москве назвали условие для встречи Путина и Зеленского

В Москве назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Sputnik Грузия

Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа 17.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-17T13:47+0400

2025-05-17T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского потенциально возможна при достижении конкретных договоренностей делегаций двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Другие заявления о переговорах:На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся 16 мая переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обострение ситуации вокруг украины, украина, россия, в мире, новости, москва, киев, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский