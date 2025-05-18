https://sputnik-georgia.ru/20250518/basilashvili-v-upornoy-borbe-proigral-v-finale-bordeaux-challenger-293416519.html

Басилашвили в упорной борьбе проиграл в финале Bordeaux Challenger

Басилашвили в упорной борьбе проиграл в финале Bordeaux Challenger

Sputnik Грузия

Следующим турниром для грузинского теннисиста станет турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос" 18.05.2025, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили проиграл финал Bordeaux Challenger французу Джованни Мпетши Перрикару – 3:6, 7:6, 5:7. Басилашвили занимает 157 место в мировом рейтинге ATP, в то время как его соперник, 21-летний француз, на 36-м. Оба теннисиста улучшат свои позиции по окончании турнира. В Бордо Басилашвили выиграл четыре встречи подряд, включая разгром нидерландца Таллона Грикспура в полуфинале – 6:4, 6:0. Следующим турниром для грузинского теннисиста станет турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос". Басилашвили начнет выступление с этапа квалификации. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Теннисист выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Тем же летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах