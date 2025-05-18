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Басилашвили в упорной борьбе проиграл в финале Bordeaux Challenger
Басилашвили в упорной борьбе проиграл в финале Bordeaux Challenger
Sputnik Грузия
Следующим турниром для грузинского теннисиста станет турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос" 18.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили проиграл финал Bordeaux Challenger французу Джованни Мпетши Перрикару – 3:6, 7:6, 5:7. Басилашвили занимает 157 место в мировом рейтинге ATP, в то время как его соперник, 21-летний француз, на 36-м. Оба теннисиста улучшат свои позиции по окончании турнира. В Бордо Басилашвили выиграл четыре встречи подряд, включая разгром нидерландца Таллона Грикспура в полуфинале – 6:4, 6:0. Следующим турниром для грузинского теннисиста станет турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос". Басилашвили начнет выступление с этапа квалификации. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Теннисист выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Тем же летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах

Басилашвили в упорной борьбе проиграл в финале Bordeaux Challenger

21:11 18.05.2025 (обновлено: 22:03 18.05.2025)
© photo: press-service of Georgian National Olympic CommitteeНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2025
© photo: press-service of Georgian National Olympic Committee
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Следующим турниром для грузинского теннисиста станет турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос"
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили проиграл финал Bordeaux Challenger французу Джованни Мпетши Перрикару – 3:6, 7:6, 5:7.
Басилашвили занимает 157 место в мировом рейтинге ATP, в то время как его соперник, 21-летний француз, на 36-м. Оба теннисиста улучшат свои позиции по окончании турнира.
В Бордо Басилашвили выиграл четыре встречи подряд, включая разгром нидерландца Таллона Грикспура в полуфинале – 6:4, 6:0.
Bordeaux Challenger проводится с 2008 года. В этом году призовой фонд турнира составляет 227 тысяч евро.
Следующим турниром для грузинского теннисиста станет турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос". Басилашвили начнет выступление с этапа квалификации.
Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Теннисист выиграл пять турниров ATP.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Тем же летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.
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