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Более 10 тысяч семей в Тбилиси останутся без газа на сутки в выходной день
Более 10 тысяч семей в Тбилиси останутся без газа на сутки в выходной день
Sputnik Грузия
Газоснабжение будет восстановлено 19 мая с 10:00 до 21:00 поэтапно 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T10:04+0400
2025-05-18T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Работы по благоустройству сквера станут причиной отключения газоснабжения у 16,2 тысячи семей в Тбилиси 18 мая, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy. По данным компании, в воскресенье с 10:00 до понедельника 10:00 без газа останется часть районов Дигоми и Диди Дигоми. Газ не будет подаваться не только в жилые дома и квартиры, но и в торговые объекты, и объекты питания в этом районе. Так же без газа останутся отели, медицинские учреждения и школы. Газоснабжение будет восстановлено 19 мая с 10:00 до 21:00 поэтапно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, газ
грузия, новости, общество, тбилиси, газ
Более 10 тысяч семей в Тбилиси останутся без газа на сутки в выходной день
Газоснабжение будет восстановлено 19 мая с 10:00 до 21:00 поэтапно
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Работы по благоустройству сквера станут причиной отключения газоснабжения у 16,2 тысячи семей в Тбилиси 18 мая, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.
По данным компании, в воскресенье с 10:00 до понедельника 10:00 без газа останется часть районов Дигоми и Диди Дигоми.
Газ не будет подаваться не только в жилые дома и квартиры, но и в торговые объекты, и объекты питания в этом районе. Так же без газа останутся отели, медицинские учреждения и школы.
Газоснабжение будет восстановлено 19 мая с 10:00 до 21:00 поэтапно.