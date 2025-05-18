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Более 10 тысяч семей в Тбилиси останутся без газа на сутки в выходной день

Более 10 тысяч семей в Тбилиси останутся без газа на сутки в выходной день

Sputnik Грузия

Газоснабжение будет восстановлено 19 мая с 10:00 до 21:00 поэтапно 18.05.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Работы по благоустройству сквера станут причиной отключения газоснабжения у 16,2 тысячи семей в Тбилиси 18 мая, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy. По данным компании, в воскресенье с 10:00 до понедельника 10:00 без газа останется часть районов Дигоми и Диди Дигоми. Газ не будет подаваться не только в жилые дома и квартиры, но и в торговые объекты, и объекты питания в этом районе. Так же без газа останутся отели, медицинские учреждения и школы. Газоснабжение будет восстановлено 19 мая с 10:00 до 21:00 поэтапно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, газ