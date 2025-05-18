https://sputnik-georgia.ru/20250518/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhannomu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-293415733.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение
Sputnik Грузия
В результате личного досмотра обвиняемого, а также из указанных им мест сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T18:31+0400
2025-05-18T18:31+0400
2025-05-18T18:31+0400
грузия
происшествия
новости
квемо картли
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250768655_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_17c9f9e57c002bdc06b5ee0fb27038d3.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Житель Квемо Картли, отбывающий условное наказание, был задержан полицией по обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанному 33 года. По данным МВД, он был ранее судим. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В результате личного досмотра обвиняемого, а также из указанных им мест сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство Alpha PVP в особо крупном размере, предназначенные для сбыта. Борьба с наркопреступностью Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/02/250768655_137:0:2362:1669_1920x0_80_0_0_eb8e4720fd3f8ea128dead51962dc1e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, квемо картли, наркопреступления в грузии
грузия, происшествия, новости, квемо картли, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение
В результате личного досмотра обвиняемого, а также из указанных им мест сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Житель Квемо Картли, отбывающий условное наказание, был задержан полицией по обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержанному 33 года. По данным МВД, он был ранее судим. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В результате личного досмотра обвиняемого, а также из указанных им мест сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство Alpha PVP в особо крупном размере, предназначенные для сбыта.
Борьба с наркопреступностью
Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания.
Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства.
Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.