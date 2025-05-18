https://sputnik-georgia.ru/20250518/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhannomu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-293415733.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержанному грозит бессрочное заключение

Sputnik Грузия

В результате личного досмотра обвиняемого, а также из указанных им мест сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T18:31+0400

2025-05-18T18:31+0400

2025-05-18T18:31+0400

грузия

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квемо картли

наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Житель Квемо Картли, отбывающий условное наказание, был задержан полицией по обвинению в незаконном приобретении и хранении, а также покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанному 33 года. По данным МВД, он был ранее судим. В случае обвинительного приговора ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В результате личного досмотра обвиняемого, а также из указанных им мест сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство Alpha PVP в особо крупном размере, предназначенные для сбыта. Борьба с наркопреступностью Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". А имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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