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День выборов в Европе – сразу в трех странах ЕС граждане идут на избирательные участки

День выборов в Европе – сразу в трех странах ЕС граждане идут на избирательные участки

Sputnik Грузия

В Польше проходит первый тур президентских выборов, а в Румынии избирателям предстоит выбрать главу государства во втором туре 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T13:21+0400

2025-05-18T13:21+0400

2025-05-18T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. В Польше и Румынии в воскресенье избирают президентов, а в Португалии проходят досрочные выборы в парламент страны.При этом, если в Польше проходит первый тур выборов, то в Румынии избирателям предстоит выбрать главу государства во втором туре.РумынияПервый тур президентских выборов состоялся в Румынии 4 мая. На первое место по итогам первого тура президентских выборов в Румынии вышел лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Он набрал 41% голосов избирателей, на втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан (21%).В 9:00 по местному времени (совпадает с минским) открылись 19 тысяч избирательных участков. Они официально закрываются в 23:00.Общее число зарегистрированных участников голосования – почти 18 миллионов человек. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.ПольшаОчередные президентские выборы проходят в это воскресенье в Польше.Гражданам предстоит выбрать одного из 13 кандидатов:Согласно действующему законодательству, действующий президент страны Анджей Дуда участвовать в этой кампании не имеет права, поскольку занимает пост главы государства второй раз подряд.Результаты социологических опросов позволяют предположить, что в первом туре выбрать нового президента не получится (для этого один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов). Социологи предполагают, что во второй тур, который состоится 1 июня, пройдут Кароль Навроцкий (кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти) и Рафал Тшасковский (кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы).ПортугалияПочти 11 миллионов граждан Португалии примут участие в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье и станут четвертыми за последние 5,5 лет.Двадцатого марта президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов. Политический кризис в стране разразился на фоне обвинений в конфликте интересов, связанных с консалтинговой компанией, принадлежащей семье премьера Луиша Монтенегру. Оппозиция утверждает, что фирма заключала выгодные контракты с частными компаниями, тогда как сам Монтенегру отвергает эти обвинения. Речь идет о деятельности компании Spinumviva, основанной Монтенегру до возвращения в политику и ныне управляемой его семьей.Премьер Португалии пробыл во главе правительства около года. Его предшественник, Антониу Кошта, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.Избиратели выберут 230 депутатов Собрания Республики сроком на четыре года. Выборы проходят на фоне политического кризиса, недоверия к власти и ухудшающейся социальной ситуации в стране – среди главных проблем остаются рост цен на жилье и кризис в сфере здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, румыния, польша, португалия, дональд туск, анджей дуда