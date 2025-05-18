https://sputnik-georgia.ru/20250518/den-vyborov-v-evrope---srazu-v-trekh-stranakh-es-grazhdane-idut-na-izbiratelnye-uchastki-293413743.html
День выборов в Европе – сразу в трех странах ЕС граждане идут на избирательные участки
День выборов в Европе – сразу в трех странах ЕС граждане идут на избирательные участки
Sputnik Грузия
В Польше проходит первый тур президентских выборов, а в Румынии избирателям предстоит выбрать главу государства во втором туре 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T13:21+0400
2025-05-18T13:21+0400
2025-05-18T13:50+0400
в мире
новости
политика
румыния
польша
португалия
дональд туск
анджей дуда
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22797/07/227970758_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_a45b2ed6ddb1f6928371011ed4478d14.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. В Польше и Румынии в воскресенье избирают президентов, а в Португалии проходят досрочные выборы в парламент страны.При этом, если в Польше проходит первый тур выборов, то в Румынии избирателям предстоит выбрать главу государства во втором туре.РумынияПервый тур президентских выборов состоялся в Румынии 4 мая. На первое место по итогам первого тура президентских выборов в Румынии вышел лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Он набрал 41% голосов избирателей, на втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан (21%).В 9:00 по местному времени (совпадает с минским) открылись 19 тысяч избирательных участков. Они официально закрываются в 23:00.Общее число зарегистрированных участников голосования – почти 18 миллионов человек. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.ПольшаОчередные президентские выборы проходят в это воскресенье в Польше.Гражданам предстоит выбрать одного из 13 кандидатов:Согласно действующему законодательству, действующий президент страны Анджей Дуда участвовать в этой кампании не имеет права, поскольку занимает пост главы государства второй раз подряд.Результаты социологических опросов позволяют предположить, что в первом туре выбрать нового президента не получится (для этого один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов). Социологи предполагают, что во второй тур, который состоится 1 июня, пройдут Кароль Навроцкий (кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти) и Рафал Тшасковский (кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы).ПортугалияПочти 11 миллионов граждан Португалии примут участие в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье и станут четвертыми за последние 5,5 лет.Двадцатого марта президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов. Политический кризис в стране разразился на фоне обвинений в конфликте интересов, связанных с консалтинговой компанией, принадлежащей семье премьера Луиша Монтенегру. Оппозиция утверждает, что фирма заключала выгодные контракты с частными компаниями, тогда как сам Монтенегру отвергает эти обвинения. Речь идет о деятельности компании Spinumviva, основанной Монтенегру до возвращения в политику и ныне управляемой его семьей.Премьер Португалии пробыл во главе правительства около года. Его предшественник, Антониу Кошта, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.Избиратели выберут 230 депутатов Собрания Республики сроком на четыре года. Выборы проходят на фоне политического кризиса, недоверия к власти и ухудшающейся социальной ситуации в стране – среди главных проблем остаются рост цен на жилье и кризис в сфере здравоохранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
румыния
польша
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22797/07/227970758_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_540b4474ece44a50d3e9d42dfea6113e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, политика, румыния, польша, португалия, дональд туск, анджей дуда
в мире, новости, политика, румыния, польша, португалия, дональд туск, анджей дуда
День выборов в Европе – сразу в трех странах ЕС граждане идут на избирательные участки
13:21 18.05.2025 (обновлено: 13:50 18.05.2025)
В Польше проходит первый тур президентских выборов, а в Румынии избирателям предстоит выбрать главу государства во втором туре
ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. В Польше и Румынии в воскресенье избирают президентов, а в Португалии проходят досрочные выборы в парламент страны.
При этом, если в Польше проходит первый тур выборов, то в Румынии избирателям предстоит выбрать главу государства во втором туре.
Первый тур президентских выборов состоялся в Румынии 4 мая. На первое место по итогам первого тура президентских выборов в Румынии вышел лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион. Он набрал 41% голосов избирателей, на втором месте оказался мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
В 9:00 по местному времени (совпадает с минским) открылись 19 тысяч избирательных участков. Они официально закрываются в 23:00.
Общее число зарегистрированных участников голосования – почти 18 миллионов человек. За границей голосование началось в пятницу и продолжается три дня.
Очередные президентские выборы проходят в это воскресенье в Польше.
Гражданам предстоит выбрать одного из 13 кандидатов:
Рафал Тшасковский (правящая "Гражданская коалиция" Дональда Туска),
Кароль Навроцкий (оппозиционная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского),
Славомир Ментцен (представляет коалицию националистов и евроскептиков "Конфедерация"),
Шимон Холовня (спикер сейма),
Адриан Зандберг (движение "Вместе"),
Гжегож Браун (партия "Конфедерация польской короны"),
Марек Вох ("Беспартийные самоуправленцы",
Иоанна Сенышин ("Левые демократы"),
Марек Якубяк ("Свободные республиканцы"),
Мачей Мацяк ("Движение за благосостояние и мир"),
беспартийный Артур Бартошевич (беспартийный)
Кшиштоф Становский (блогер).
Согласно действующему законодательству, действующий президент страны Анджей Дуда участвовать в этой кампании не имеет права, поскольку занимает пост главы государства второй раз подряд.
Результаты социологических опросов позволяют предположить, что в первом туре выбрать нового президента не получится (для этого один из кандидатов должен набрать более 50 процентов голосов). Социологи предполагают, что во второй тур, который состоится 1 июня, пройдут Кароль Навроцкий (кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти) и Рафал Тшасковский (кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы).
Почти 11 миллионов граждан Португалии примут участие в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в воскресенье и станут четвертыми за последние 5,5 лет.
Двадцатого марта президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подписал указ о роспуске парламента республики и назначении досрочных выборов. Политический кризис в стране разразился на фоне обвинений в конфликте интересов, связанных с консалтинговой компанией, принадлежащей семье премьера Луиша Монтенегру. Оппозиция утверждает, что фирма заключала выгодные контракты с частными компаниями, тогда как сам Монтенегру отвергает эти обвинения. Речь идет о деятельности компании Spinumviva, основанной Монтенегру до возвращения в политику и ныне управляемой его семьей.
Премьер Португалии пробыл во главе правительства около года. Его предшественник, Антониу Кошта, ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.
Избиратели выберут 230 депутатов Собрания Республики сроком на четыре года. Выборы проходят на фоне политического кризиса, недоверия к власти и ухудшающейся социальной ситуации в стране – среди главных проблем остаются рост цен на жилье и кризис в сфере здравоохранения.