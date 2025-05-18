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Илия II поздравил Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви
Илия II поздравил Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви
Sputnik Грузия
Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая, новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон 18.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Его Святейшество Папу Римского Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви, отметив особое значение этого события для всего мира. Инаугурационная месса состоялась 18 мая в Ватикане. На церемонии присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили. Илия II отметил, что Римский престол и Грузинская Православная Церковь были основаны братьями, апостолами Петром и Андреем. "Это и по сей день придает нашим отношениям исключительное уважение. Примите наши наилучшие пожелания. Молю Господа, чтобы Ваша деятельность была успешной не только для католического мира, но и для всего человечества", – говорится в письме. Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Илия II поздравил Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви
16:06 18.05.2025 (обновлено: 16:13 18.05.2025)
Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая, новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Его Святейшество Папу Римского Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви, отметив особое значение этого события для всего мира.
Инаугурационная месса состоялась 18 мая в Ватикане. На церемонии присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили.
"Ваше Святейшество, сердечно поздравляю Вас с избранием Папой Римским. Это одновременно и высокая оценка Вашей личности, и возложение на Вас большой ответственности. В наше сложное время, полное противоречий, Ваша поддержка защиты истинных ценностей, Ваша решимость и твердость будут иметь огромное значение для всего мира", – говорится в поздравлении Католикоса-Патриарха.
Илия II отметил, что Римский престол и Грузинская Православная Церковь были основаны братьями, апостолами Петром и Андреем.
"Это и по сей день придает нашим отношениям исключительное уважение. Примите наши наилучшие пожелания. Молю Господа, чтобы Ваша деятельность была успешной не только для католического мира, но и для всего человечества", – говорится в письме.
Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.
Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.