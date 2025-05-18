https://sputnik-georgia.ru/20250518/iliya-ii-pozdravil-lva-xiv-s-izbraniem-na-prestol-rimsko-katolicheskoy-tserkvi-293415182.html

Илия II поздравил Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви

Илия II поздравил Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви

Sputnik Грузия

Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая, новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T16:06+0400

2025-05-18T16:06+0400

2025-05-18T16:13+0400

новости

грузия

в мире

сша

рим

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

ватикан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490129_0:104:1512:956_1920x0_80_0_0_939ce543edc0b5a9302b9a2f71b26305.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Его Святейшество Папу Римского Льва XIV с избранием на престол Римско-Католической церкви, отметив особое значение этого события для всего мира. Инаугурационная месса состоялась 18 мая в Ватикане. На церемонии присутствовал президент Грузии Михаил Кавелашвили. Илия II отметил, что Римский престол и Грузинская Православная Церковь были основаны братьями, апостолами Петром и Андреем. "Это и по сей день придает нашим отношениям исключительное уважение. Примите наши наилучшие пожелания. Молю Господа, чтобы Ваша деятельность была успешной не только для католического мира, но и для всего человечества", – говорится в письме. Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

рим

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, сша, рим, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii, ватикан