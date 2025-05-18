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Как Грузия отметила День святости семьи – фото
Как Грузия отметила День святости семьи – фото
Sputnik Грузия
День святости семьи и уважения к родителям отмечается в Грузии с 2014 года. Это официальный государственный праздник и выходной, который ежегодно широко... 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T10:00+0400
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Он был учрежден по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, тогда в Тбилиси противники ЛГБТ* жестко разогнали акцию против гомофобии. В результате пострадало около 30 человек. С тех пор подобные акции в столице проходят под усиленной охраной полиции.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, фото
Как Грузия отметила День святости семьи – фото 10:00 18.05.2025 (обновлено: 11:55 18.05.2025)
День святости семьи и уважения к родителям отмечается в Грузии с 2014 года. Это официальный государственный праздник и выходной, который ежегодно широко празднуется по всей стране
Он был учрежден по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, тогда в Тбилиси противники ЛГБТ* жестко разогнали акцию против гомофобии. В результате пострадало около 30 человек. С тех пор подобные акции в столице проходят под усиленной охраной полиции.
© photo: Sputnik
Грузия в 12 раз отметила День святости семьи и уважения к родителям
Грузия в 12 раз отметила День святости семьи и уважения к родителям
© photo: Sputnik
Праздник, основанный в 2014 году Католикосом-Патриархом Илией Вторым, стал символом традиционных ценностей
Праздник, основанный в 2014 году Католикосом-Патриархом Илией Вторым, стал символом традиционных ценностей
© photo: Sputnik
Как говорил Патриарх: "Семья – основа человечества и государства"
Как говорил Патриарх: "Семья – основа человечества и государства"
© photo: Sputnik
В этом году 17 мая было объявлено официальным выходным
В этом году 17 мая было объявлено официальным выходным
© photo: Sputnik
Утром в храме Кашвети митрополит Шио провел торжественную службу
Утром в храме Кашвети митрополит Шио провел торжественную службу
© photo: Sputnik
Люди стекались с семьями – старшие, молодежь, дети. Все – с верой и теплом в сердцах
Люди стекались с семьями – старшие, молодежь, дети. Все – с верой и теплом в сердцах
© photo: Sputnik
После литургии улицы Тбилиси наполнило праздничное шествие
После литургии улицы Тбилиси наполнило праздничное шествие
© photo: Sputnik
Колонны верующих направились к патриаршему собору Святой Троицы
Колонны верующих направились к патриаршему собору Святой Троицы
© photo: Sputnik
Впереди несли флаги и иконы, звучали церковные песнопения
Впереди несли флаги и иконы, звучали церковные песнопения
© photo: Sputnik
Молодежь в традиционных костюмах в День святости семьи
Молодежь в традиционных костюмах в День святости семьи
© photo: Sputnik
У собора прошла благодарственная служба, как молитва за род, страну и будущее
У собора прошла благодарственная служба, как молитва за род, страну и будущее
© photo: Sputnik
День напомнил, что ценность семьи – это то, что объединяет всех грузин
День напомнил, что ценность семьи – это то, что объединяет всех грузин
© photo: Sputnik
Тысячи людей вышли, чтобы сказать: "Семья – наша сила и гордость"
Тысячи людей вышли, чтобы сказать: "Семья – наша сила и гордость"
© photo: Sputnik
Этот праздник не просто дата, а часть грузинской души
Этот праздник не просто дата, а часть грузинской души