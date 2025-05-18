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Как Грузия отметила День святости семьи – фото
Как Грузия отметила День святости семьи – фото
Sputnik Грузия
День святости семьи и уважения к родителям отмечается в Грузии с 2014 года. Это официальный государственный праздник и выходной, который ежегодно широко... 18.05.2025, Sputnik Грузия
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Он был учрежден по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, тогда в Тбилиси противники ЛГБТ* жестко разогнали акцию против гомофобии. В результате пострадало около 30 человек. С тех пор подобные акции в столице проходят под усиленной охраной полиции.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, тбилиси, грузинская православная церковь, фото

Как Грузия отметила День святости семьи – фото

10:00 18.05.2025 (обновлено: 11:55 18.05.2025)
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День святости семьи и уважения к родителям отмечается в Грузии с 2014 года. Это официальный государственный праздник и выходной, который ежегодно широко празднуется по всей стране
Он был учрежден по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, тогда в Тбилиси противники ЛГБТ* жестко разогнали акцию против гомофобии. В результате пострадало около 30 человек. С тех пор подобные акции в столице проходят под усиленной охраной полиции.
© photo: Sputnik

Грузия в 12 раз отметила День святости семьи и уважения к родителям

Грузия в 12 раз отметила День святости семьи и уважения к родителям - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik

Грузия в 12 раз отметила День святости семьи и уважения к родителям

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Праздник, основанный в 2014 году Католикосом-Патриархом Илией Вторым, стал символом традиционных ценностей - Sputnik Грузия
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Праздник, основанный в 2014 году Католикосом-Патриархом Илией Вторым, стал символом традиционных ценностей

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Как говорил Патриарх: "Семья – основа человечества и государства"

Как говорил Патриарх: &quot;Семья – основа человечества и государства&quot; - Sputnik Грузия
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Как говорил Патриарх: "Семья – основа человечества и государства"

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В этом году 17 мая было объявлено официальным выходным

В этом году 17 мая было объявлено официальным выходным - Sputnik Грузия
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В этом году 17 мая было объявлено официальным выходным

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Утром в храме Кашвети митрополит Шио провел торжественную службу

Утром в храме Кашвети митрополит Шио провел торжественную службу - Sputnik Грузия
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Утром в храме Кашвети митрополит Шио провел торжественную службу

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Люди стекались с семьями – старшие, молодежь, дети. Все – с верой и теплом в сердцах

Люди стекались с семьями – старшие, молодежь, дети. Все – с верой и теплом в сердцах - Sputnik Грузия
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Люди стекались с семьями – старшие, молодежь, дети. Все – с верой и теплом в сердцах

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После литургии улицы Тбилиси наполнило праздничное шествие

После литургии улицы Тбилиси наполнило праздничное шествие - Sputnik Грузия
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После литургии улицы Тбилиси наполнило праздничное шествие

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Колонны верующих направились к патриаршему собору Святой Троицы

Колонны верующих направились к патриаршему собору Святой Троицы - Sputnik Грузия
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Колонны верующих направились к патриаршему собору Святой Троицы

© photo: Sputnik

Впереди несли флаги и иконы, звучали церковные песнопения

Впереди несли флаги и иконы, звучали церковные песнопения - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik

Впереди несли флаги и иконы, звучали церковные песнопения

© photo: Sputnik

Молодежь в традиционных костюмах в День святости семьи

Молодежь в традиционных костюмах в День святости семьи - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik

Молодежь в традиционных костюмах в День святости семьи

© photo: Sputnik

У собора прошла благодарственная служба, как молитва за род, страну и будущее

У собора прошла благодарственная служба, как молитва за род, страну и будущее - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik

У собора прошла благодарственная служба, как молитва за род, страну и будущее

© photo: Sputnik

День напомнил, что ценность семьи – это то, что объединяет всех грузин

День напомнил, что ценность семьи – это то, что объединяет всех грузин - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik

День напомнил, что ценность семьи – это то, что объединяет всех грузин

© photo: Sputnik

Тысячи людей вышли, чтобы сказать: "Семья – наша сила и гордость"

Тысячи людей вышли, чтобы сказать: &quot;Семья – наша сила и гордость&quot; - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik

Тысячи людей вышли, чтобы сказать: "Семья – наша сила и гордость"

© photo: Sputnik

Этот праздник не просто дата, а часть грузинской души

Этот праздник не просто дата, а часть грузинской души - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik

Этот праздник не просто дата, а часть грузинской души

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