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Как Грузия отметила День святости семьи – фото

Как Грузия отметила День святости семьи – фото

Sputnik Грузия

День святости семьи и уважения к родителям отмечается в Грузии с 2014 года. Это официальный государственный праздник и выходной, который ежегодно широко... 18.05.2025, Sputnik Грузия

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Он был учрежден по инициативе главы Грузинской Православной церкви после событий 17 мая 2013 года, тогда в Тбилиси противники ЛГБТ* жестко разогнали акцию против гомофобии. В результате пострадало около 30 человек. С тех пор подобные акции в столице проходят под усиленной охраной полиции.

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