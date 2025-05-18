https://sputnik-georgia.ru/20250518/khvicha-kvaratskheliya-oformil-pervyy-dubl-v-sostave-pszh-i-priznan-luchshim-igrokom-matcha-293412279.html

Хвича Кварацхелия оформил первый дубль в составе "ПСЖ" и признан лучшим игроком матча

Хвича Кварацхелия оформил первый дубль в составе "ПСЖ" и признан лучшим игроком матча

Sputnik Грузия

Издание Sofascore оценило игру Кварацхелия в максимальное количество баллов – 10.0 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T11:10+0400

2025-05-18T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком матча с "Осером" в заключительном матче сезона Лиги 1, записав на свой счет первый дубль в составе парижан. Матч завершился победой парижан - 3:1. Издание Sofascore оценило игру Кварацхелия в максимальное количество баллов – 10.0. "ПСЖ" выиграл Лигу 1 в 13-й раз. После матча с "Осером" прошла церемония награждения команды. Серебро завоевал "Марсель", бронза – у "Монако". Тройка призеров получила прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов предстоящего сезона. Впереди у Кварацхелия и еще два важнейших майских матча. "Пари Сен-Жермен" 31 мая сыграет с "Интером" в финале Лиги чемпионов, а 24 мая – сразится с "Реймсом" в финале Кубка Франции. Кварацхелия стал первым грузинским игроком, ставшим чемпионом двух из пяти ведущих лиг Европы: Италии в составе "Наполи" в 2023 году и Франции в составе "ПСЖ" в 2025-м. Кварацхелия 17 января подписал с "Пари Сен-Жермен" пятилетний контракт. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста, итальянский "Наполи", получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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