Легенды мадридского "Реала" приедут в Грузию для участия в проекте The Legend Series

Футболисты-ветераны сборной Грузии 16 мая провели встречу с легендами "Барселоны" 18.05.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Следующим участником проекта The Legend Series, с которым сыграют ветераны сборной Грузии по футболу, станет мадридский "Реал", сообщил один из инициаторов проекта Шота Арвеладзе в эфире "Первого канала". Футболисты-ветераны сборной Грузии 16 мая провели встречу с легендами "Барселоны". Матч прошел в рамках проекта The Legend Series. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. В составе "Барселоны" на поле вышли такие звезды как Роналдиньо, Эдгар Давидс, Хавьер Савиола. По его словам, этот проект только начинается, и организаторы будут шаг за шагом развивать его. "Я являюсь одним из его создателей, вместе со своими друзьями и спонсорами. Нас поддерживают многие люди. Мы хотим, чтобы таких вечеров было много в нашем городе и стране", – добавил Арвеладзе. В марте 2024 года в Батуми состоялся первый матч в рамках проекта The Legend Series между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре того же года уже в Тбилиси приехали звезды "Милана".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

