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Легенды мадридского "Реала" приедут в Грузию для участия в проекте The Legend Series
Легенды мадридского "Реала" приедут в Грузию для участия в проекте The Legend Series
Sputnik Грузия
Футболисты-ветераны сборной Грузии 16 мая провели встречу с легендами "Барселоны" 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T22:32+0400
2025-05-18T22:32+0400
2025-05-18T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Следующим участником проекта The Legend Series, с которым сыграют ветераны сборной Грузии по футболу, станет мадридский "Реал", сообщил один из инициаторов проекта Шота Арвеладзе в эфире "Первого канала". Футболисты-ветераны сборной Грузии 16 мая провели встречу с легендами "Барселоны". Матч прошел в рамках проекта The Legend Series. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. В составе "Барселоны" на поле вышли такие звезды как Роналдиньо, Эдгар Давидс, Хавьер Савиола. По его словам, этот проект только начинается, и организаторы будут шаг за шагом развивать его. "Я являюсь одним из его создателей, вместе со своими друзьями и спонсорами. Нас поддерживают многие люди. Мы хотим, чтобы таких вечеров было много в нашем городе и стране", – добавил Арвеладзе. В марте 2024 года в Батуми состоялся первый матч в рамках проекта The Legend Series между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре того же года уже в Тбилиси приехали звезды "Милана".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, мадрид, шота арвеладзе, фк "реал" (мадрид)
спорт, грузия, новости, мадрид, шота арвеладзе, фк "реал" (мадрид)
Легенды мадридского "Реала" приедут в Грузию для участия в проекте The Legend Series
Футболисты-ветераны сборной Грузии 16 мая провели встречу с легендами "Барселоны"
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Следующим участником проекта The Legend Series, с которым сыграют ветераны сборной Грузии по футболу, станет мадридский "Реал", сообщил один из инициаторов проекта Шота Арвеладзе в эфире "Первого канала".
Футболисты-ветераны сборной Грузии 16 мая провели встречу с легендами "Барселоны". Матч прошел в рамках проекта The Legend Series. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. В составе "Барселоны" на поле вышли такие звезды как Роналдиньо, Эдгар Давидс, Хавьер Савиола.
"Следующим гостем будет "Реал" Мадрид. Был ли у нас с ними контакт? Да, мы уже договорились о проведении матча в 2026 году. Соответственно, следующим гостем станет "Королевский клуб", – сказал Арвеладзе.
По его словам, этот проект только начинается, и организаторы будут шаг за шагом развивать его.
"Я являюсь одним из его создателей, вместе со своими друзьями и спонсорами. Нас поддерживают многие люди. Мы хотим, чтобы таких вечеров было много в нашем городе и стране", – добавил Арвеладзе.
В марте 2024 года в Батуми состоялся первый матч в рамках проекта The Legend Series между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. Затем в сентябре того же года уже в Тбилиси приехали звезды "Милана".