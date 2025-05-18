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Президент Грузии сделал первый комментарий после инаугурации Папы Римского Льва XIV
Президент Грузии сделал первый комментарий после инаугурации Папы Римского Льва XIV
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Грузия по-настоящему гордится и ценит свои исторические связи со Святым Престолом, заявил президент 18.05.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Новый Папа Римский Лев XIV достойно выполнит возложенную на него почетную и в то же время ответственную миссию, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурационной мессы в Ватикане на своей странице в социальной сети. Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон. Как отметил президент, Грузия по-настоящему гордится и ценит свои исторические связи со Святым Престолом и готова продолжать отношения, основанные на мире, взаимном уважении и общих ценностях. Свои поздравления Папе Римскому направил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рим, михаил кавелашвили, ватикан
Президент Грузии сделал первый комментарий после инаугурации Папы Римского Льва XIV
19:49 18.05.2025 (обновлено: 20:01 18.05.2025)
Грузия по-настоящему гордится и ценит свои исторические связи со Святым Престолом, заявил президент
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Новый Папа Римский Лев XIV достойно выполнит возложенную на него почетную и в то же время ответственную миссию, написал президент Грузии Михаил Кавелашвили после инаугурационной мессы в Ватикане на своей странице в социальной сети.
Конклав в Ватикане избрал 267-го Папу Римского 8 мая. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США – кардинал-протодьякон.
"Я присутствовал на церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV вместе с мировыми лидерами на площади Святого Петра в Ватикане. Еще раз сердечно поздравляю Его Святейшество Льва XIV с избранием Папой Римским. Уверен, что он достойно выполнит эту высоко почетную и в то же время ответственную миссию", – написал Кавелашвили.
Как отметил президент, Грузия по-настоящему гордится и ценит свои исторические связи со Святым Престолом и готова продолжать отношения, основанные на мире, взаимном уважении и общих ценностях.
Свои поздравления Папе Римскому направил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.
Папа Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Франциск возглавлял Католическую церковь с 2013 года. Он был похоронен в Риме 26 апреля.