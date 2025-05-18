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Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные
Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные
Sputnik Грузия
В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T14:44+0400
2025-05-18T14:44+0400
2025-05-18T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Жертвами СПИДа в Грузии, по данным на 2025 год, стали 2 402 человека, из них 139 – за последний год, сообщили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе. В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году. На учете в центре состоит 11 218 ВИЧ-инфицированный пациент, из них 8 409 – мужчин и 2 809 – женщин. В этом году выявлено 212 новых случаев ВИЧ-инфекции. Более 6,9 тысячи пациентов получают антиретровирусную терапию. Распределение зарегистрированных случаев по путям передачи выглядит следующим образом: В настоящее время Грузия, согласно мировой ситуации, относится к странам с концентрированным распространением ВИЧ/СПИДа и стабильной эпидемиологической картиной. По географическому распределению зарегистрированных случаев наибольшее количество случаев ВИЧ/СПИД зарегистрировано в Тбилиси, далее следуют Самегрело, Аджария и Имерети. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, всемирный день борьбы со спидом
грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, всемирный день борьбы со спидом
Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные
14:44 18.05.2025 (обновлено: 14:57 18.05.2025)
В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Жертвами СПИДа в Грузии, по данным на 2025 год, стали 2 402 человека, из них 139 – за последний год, сообщили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе.
В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году.
На учете в центре состоит 11 218 ВИЧ-инфицированный пациент, из них 8 409 – мужчин и 2 809 – женщин. В этом году выявлено 212 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Более 6,9 тысячи пациентов получают антиретровирусную терапию.
Распределение зарегистрированных случаев по путям передачи выглядит следующим образом:
30% – инъекционное употребление наркотиков;
53% – заразились при гетеросексуальных контактах;
14% – мужчины, практикующие секс с мужчинами;
1,1% – инфицированы вертикальным путем;
0,4% – в результате переливания крови;
0,9% – путь передачи неизвестен.
В настоящее время Грузия, согласно мировой ситуации, относится к странам с концентрированным распространением ВИЧ/СПИДа и стабильной эпидемиологической картиной.
По географическому распределению зарегистрированных случаев наибольшее количество случаев ВИЧ/СПИД зарегистрировано в Тбилиси, далее следуют Самегрело, Аджария и Имерети.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.
ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.