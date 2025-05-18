https://sputnik-georgia.ru/20250518/skolko-chelovek-umerli-ot-spida-v-gruzii---obnovlennye-dannye-293414434.html

Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные

Сколько человек умерли от СПИДа в Грузии – обновленные данные

Sputnik Грузия

В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T14:44+0400

2025-05-18T14:44+0400

2025-05-18T14:57+0400

грузия

общество

новости

тенгиз церцвадзе

спид

центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

всемирный день борьбы со спидом

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Жертвами СПИДа в Грузии, по данным на 2025 год, стали 2 402 человека, из них 139 – за последний год, сообщили в Центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии имени Тенгиза Церцвадзе. В Грузии, как и во всем мире, в третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти жертв СПИДа. Первый ВИЧ-инфицированный в Грузии умер в 1989 году. На учете в центре состоит 11 218 ВИЧ-инфицированный пациент, из них 8 409 – мужчин и 2 809 – женщин. В этом году выявлено 212 новых случаев ВИЧ-инфекции. Более 6,9 тысячи пациентов получают антиретровирусную терапию. Распределение зарегистрированных случаев по путям передачи выглядит следующим образом: В настоящее время Грузия, согласно мировой ситуации, относится к странам с концентрированным распространением ВИЧ/СПИДа и стабильной эпидемиологической картиной. По географическому распределению зарегистрированных случаев наибольшее количество случаев ВИЧ/СПИД зарегистрировано в Тбилиси, далее следуют Самегрело, Аджария и Имерети. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты. ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, спид, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, всемирный день борьбы со спидом