https://sputnik-georgia.ru/20250518/v-gruzii-otmechayut-mezhdunarodnyy-den-muzeev-293406925.html
В Грузии отмечают Международный день музеев
В Грузии отмечают Международный день музеев
Sputnik Грузия
В столице 18 мая вход во все музеи Грузии бесплатный 18.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-18T12:16+0400
2025-05-18T12:16+0400
2025-05-18T12:16+0400
этнографический музей имени георгия читая
музей искусств грузии
музей "карвасла"
национальный музей грузии
музей современного искусства зураба церетели
дом-музей александра чавчавадзе
дом-музей
музей грузинского изобразительного искусства
этнографический музей
зураб церетели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/55/231775527_325:0:1374:590_1920x0_80_0_0_c233db21da4367b6271ca18553a9bb7d.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема. В 2025 году тема Дня – "Будущее музеев в быстро меняющемся обществе". Она призвана подчеркнуть значение внедрения инноваций и новых технологий в музеи. В Тбилиси 18 мая вход во все музеи Национального музея Грузии бесплатный. Отмечается, что музеи будут работать по продленному графику с 10:00 до 20:00. Вот интересные варианты, куда можно сходить (бесплатно!): 🔸 Национальный музей Грузии 🔸 Национальная галерея Грузии, или "Голубая галерея" 🔸 Государственный музей искусств Ш. Амиранашвили 🔸 Тбилисский исторический музей ("Карвасла") 🔸 Грузинский музей изобразительных искусств (пр. Руставели, 7) 🔸 Тбилисский этнографический музей (ул. М. Бердзенишвили, 25).Другие музеи (вход платный!): 🔸 Тбилисский цифровой музей (пр. Руставели, 16) 🔸 Тбилисский винный музей (ул. Сиони, 8) 🔸 Музей современного искусства Зураба Церетели (пр. Руставели, 27) 🔸 Эксперименториум (ул. Ингороква, 17) 🔸 Музей ретроавтомобилей (ул. Автомузея, 7) 🔸 Музей иллюзий (ул. Бетлеми, 2). А также дома-музеи: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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этнографический музей имени георгия читая, музей искусств грузии, музей "карвасла", национальный музей грузии, музей современного искусства зураба церетели, дом-музей александра чавчавадзе, дом-музей, музей грузинского изобразительного искусства, этнографический музей, зураб церетели, тбилиси, грузия, культура, новости
этнографический музей имени георгия читая, музей искусств грузии, музей "карвасла", национальный музей грузии, музей современного искусства зураба церетели, дом-музей александра чавчавадзе, дом-музей, музей грузинского изобразительного искусства, этнографический музей, зураб церетели, тбилиси, грузия, культура, новости
В Грузии отмечают Международный день музеев
В столице 18 мая вход во все музеи Грузии бесплатный
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня.
Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема. В 2025 году тема Дня – "Будущее музеев в быстро меняющемся обществе". Она призвана подчеркнуть значение внедрения инноваций и новых технологий в музеи.
В Тбилиси 18 мая вход во все музеи Национального музея Грузии бесплатный. Отмечается, что музеи будут работать по продленному графику с 10:00 до 20:00.
Вот интересные варианты, куда можно сходить (бесплатно!):
🔸 Национальный музей Грузии
🔸 Национальная галерея Грузии, или "Голубая галерея"
🔸 Государственный музей искусств Ш. Амиранашвили
🔸 Тбилисский исторический музей ("Карвасла")
🔸 Грузинский музей изобразительных искусств (пр. Руставели, 7)
🔸 Тбилисский этнографический музей (ул. М. Бердзенишвили, 25).
Другие музеи (вход платный!):
🔸 Тбилисский цифровой музей (пр. Руставели, 16)
🔸 Тбилисский винный музей (ул. Сиони, 8)
🔸 Музей современного искусства Зураба Церетели (пр. Руставели, 27)
🔸 Эксперименториум (ул. Ингороква, 17)
🔸 Музей ретроавтомобилей (ул. Автомузея, 7)
🔸 Музей иллюзий (ул. Бетлеми, 2).
Музей Пиросмани в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе
Дом-музей им. Галактиона Табидзе
Дом-музей им. Захария Палиашвили
Дом-музей им. Вахтанга Чабукиани
Дом-музей им. Николоза Бараташвили
Дом-музей им. Нодара Думбадзе
Дом-музей им. Мераба Костава
Музей-библиотека им. Иосеба Гришашвили
Дом-музей Элене Ахвледиани
Дом-музей им. Сосо Церетели
Дом-музей им. Нателы Янкошвили
Дом-музей им. Отара Тактакишвили
Дом-музей им. Николоза Канделаки.