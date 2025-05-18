https://sputnik-georgia.ru/20250518/v-gruzii-otmechayut-mezhdunarodnyy-den-muzeev-293406925.html

В Грузии отмечают Международный день музеев

В Грузии отмечают Международный день музеев

Sputnik Грузия

В столице 18 мая вход во все музеи Грузии бесплатный 18.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-18T12:16+0400

2025-05-18T12:16+0400

2025-05-18T12:16+0400

этнографический музей имени георгия читая

музей искусств грузии

музей "карвасла"

национальный музей грузии

музей современного искусства зураба церетели

дом-музей александра чавчавадзе

дом-музей

музей грузинского изобразительного искусства

этнографический музей

зураб церетели

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Международный день музеев отмечают в Грузии 18 мая – в связи с ежегодным праздником двери государственных музеев страны открыты для всех желающих на протяжении всего дня. Международный день музеев отмечается 18 мая во всем мире с 1977 года по решению Международного совета музеев. Ежегодно для масштабного мероприятия объявляется тема. В 2025 году тема Дня – "Будущее музеев в быстро меняющемся обществе". Она призвана подчеркнуть значение внедрения инноваций и новых технологий в музеи. В Тбилиси 18 мая вход во все музеи Национального музея Грузии бесплатный. Отмечается, что музеи будут работать по продленному графику с 10:00 до 20:00. Вот интересные варианты, куда можно сходить (бесплатно!): 🔸 Национальный музей Грузии 🔸 Национальная галерея Грузии, или "Голубая галерея" 🔸 Государственный музей искусств Ш. Амиранашвили 🔸 Тбилисский исторический музей ("Карвасла") 🔸 Грузинский музей изобразительных искусств (пр. Руставели, 7) 🔸 Тбилисский этнографический музей (ул. М. Бердзенишвили, 25).Другие музеи (вход платный!): 🔸 Тбилисский цифровой музей (пр. Руставели, 16) 🔸 Тбилисский винный музей (ул. Сиони, 8) 🔸 Музей современного искусства Зураба Церетели (пр. Руставели, 27) 🔸 Эксперименториум (ул. Ингороква, 17) 🔸 Музей ретроавтомобилей (ул. Автомузея, 7) 🔸 Музей иллюзий (ул. Бетлеми, 2). А также дома-музеи: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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