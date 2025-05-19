https://sputnik-georgia.ru/20250519/basilashvili-uluchshil-pozitsii-v-reytinge-atp-posle-bordeaux-challenger-293424392.html

Басилашвили улучшил позиции в рейтинге ATP после Bordeaux Challenger

Басилашвили улучшил позиции в рейтинге ATP после Bordeaux Challenger

Sputnik Грузия

Теперь грузинский теннисист примет участие в квалификации открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" 19.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-19T19:09+0400

2025-05-19T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили благодаря выходу в финал турнира Bordeaux Challenger поднялся в рейтинге ATP на 25 строчек и теперь занимает 132 место. В решающем матче турнира, проходившего во Франции, грузинский теннисист уступил молодому французу Джованни Мпетши Перрикару – 3:6, 7:6, 5:7. На пути к финалу он уверенно выиграл четыре встречи. По итогам турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков. Теперь он примет участие в квалификации открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос". Первым соперником грузинского теннисиста станет голландец Гас Брауэр. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Теннисист выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Тем же летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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николоз басилашвили, atp, франция, спорт, грузия, новости, теннис