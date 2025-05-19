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Басилашвили улучшил позиции в рейтинге ATP после Bordeaux Challenger
Басилашвили улучшил позиции в рейтинге ATP после Bordeaux Challenger
Sputnik Грузия
Теперь грузинский теннисист примет участие в квалификации открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" 19.05.2025, Sputnik Грузия
2025-05-19T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили благодаря выходу в финал турнира Bordeaux Challenger поднялся в рейтинге ATP на 25 строчек и теперь занимает 132 место. В решающем матче турнира, проходившего во Франции, грузинский теннисист уступил молодому французу Джованни Мпетши Перрикару – 3:6, 7:6, 5:7. На пути к финалу он уверенно выиграл четыре встречи. По итогам турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков. Теперь он примет участие в квалификации открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос". Первым соперником грузинского теннисиста станет голландец Гас Брауэр. Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Теннисист выиграл пять турниров ATP. Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Тем же летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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николоз басилашвили, atp, франция, спорт, грузия, новости, теннис
николоз басилашвили, atp, франция, спорт, грузия, новости, теннис
Басилашвили улучшил позиции в рейтинге ATP после Bordeaux Challenger
Теперь грузинский теннисист примет участие в квалификации открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос"
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили благодаря выходу в финал турнира Bordeaux Challenger поднялся в рейтинге ATP на 25 строчек и теперь занимает 132 место.
В решающем матче турнира, проходившего во Франции, грузинский теннисист уступил молодому французу Джованни Мпетши Перрикару – 3:6, 7:6, 5:7. На пути к финалу он уверенно выиграл четыре встречи.
По итогам турнира Басилашвили заработал 90 рейтинговых очков. Теперь он примет участие в квалификации открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос". Первым соперником грузинского теннисиста станет голландец Гас Брауэр.
Лучшим результатом Басилашвили стало 16 место в рейтинге ATP в 2018 году. Теннисист выиграл пять турниров ATP.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Тем же летом он перенес две операции и вернулся на корт лишь в октябре.